Ruud van Nistelrooij stopt per direct als hoofdtrainer van PSV

Ruud van Nistelrooij is niet langer de hoofdtrainer van PSV. De oefenmeester heeft woensdagochtend aan de clubleiding laten weten te weinig draagvlak en support te voelen binnen de club. Aanstaande zondag neemt Fred Rutten de honneurs waar op bezoek bij AZ. Dat maakt PSV woensdagmiddag bekend.

Het was de laatste weken sowieso al onrustig in het Philips Stadion. Zo bracht De Telegraaf naar buiten dat de relatie tussen Van Nistelrooij en zijn assistenten Fred Rutten en André Ooijer steeds slechter werd. Daar kwam ook nog bij dat meerdere spelers, waaronder Xavi Simons en Luuk de Jong, naar de clubleiding waren gestapt om hun onvrede over Van Nistelrooij te laten blijken.

Artikel gaat verder onder video

Daarop werd dinsdagavond een gesprek ingepland met de directie en de trainer. Daarin werden onder meer de interne zaken van de afgelopen weken besproken. Ook werd besloten dat de focus op de wedstrijd tegen AZ zou liggen en na afloop van het seizoen verder te praten. Van Nistelrooij liet woensdag vervolgens weten dat er in zijn ogen te weinig draagvlak en support was binnen de club om langer door te gaan. Dat werd ook meteen medegedeeld aan de spelers en staf.

PSV laat op de clubwebsite weten het besluit van Van Nistelrooij te betreuren. Ook laten de Eindhovenaren hun dank blijken voor de eindzege in de Johan Cruijff Schaal en KNVB Beker. Aanstaande zondag moet PSV in de jacht op de tweede plek in de Eredivisie nog op bezoek bij AZ. Tijdens dat duel zal Rutten, op verzoek van de directie, de rol van Van Nistelrooij al overnemen.

In de nieuwste FCUpdate Podcast wordt gesproken over de wedstrijd PSV - sc Heerenveen en over de strijd om plek twee tussen PSV en Ajax.