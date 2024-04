Van Persie nadert akkoord met Heerenveen en is dichtbij eerste trainersklus in de Eredivisie

Robin van Persie nadert zijn eerste klus als hoofdtrainer in het betaald voetbal: sc Heerenveen heeft volgens het Algemeen Dagblad 'goede hoop' de oud-spits 'op korte termijn' te kunnen presenteren. De huidige trainer van Feyenoord Onder 18 zou zowel Rick Kruys als Maurice Steijn aftroeven in de strijd om de vertrekkende Kees van Wonderen komende zomer op te volgen in het Abe Lenstra Stadion.

Op 11 maart brachten de Friezen naar buiten wat al een tijdje rond gonsde door de wandelgangen: Van Wonderen neemt aan het eind van komend seizoen, als hij er twee jaar op heeft zitten, afscheid als hoofdtrainer. Al snel werd duidelijk dat de eerder dit seizoen door Ajax ontslagen Maurice Steijn tot de kandidaten behoorde om het stokje over te nemen, helemaal toen de Hagenaar werd gespot in een hotel in Wolvega, waar Heerenveen de plannen voor de komende jaren aan hem presenteerde.

Later werd duidelijk dat ook Rick Kruys, die al eerder aankondigde aan het eind van het seizoen te gaan vertrekken bij VVV-Venlo, op de kandidatenlijst in Friesland stond. Afgelopen vrijdag wist Hélène Hendriks in Vandaag Inside zelfs te melden dat de 38-jarige Kruys het daadwerkelijk zou gaan worden, maar als de berichtgeving van het AD klopt dan zat de presentatrice er dus naast.

Verslaggever Mikos Gouka schrijft in die krant dat Steijn en Kruys inderdaad de voornaamste kandidaten waren. "Tot Peter de Waal namens zaakwaarnemerskantoor SEG aanklopte in Friesland en aangaf dat Van Persie plannen had om de jeugdopleiding van Feyenoord in te ruilen voor een positie elders als hoofdtrainer. Na een eerste gesprek, waarin Van Persie indruk maakte, werden de pijlen volledig gericht op de beroemde Rotterdammer", weet Gouka. Inmiddels zouden er 'meerdere gesprekken' tussen Van Persie en Heerenveen hebben plaatsgevonden. De oud-international zou één assistent willen meenemen naar Friesland en nog wel over het 'financiële plaatje' moeten praten met zijn voormalig Feyenoord-ploeggenoot Ferry de Haan, de algemeen directeur van de Friese club.

