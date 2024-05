Persoonlijkheid Van Gaal weer bekritiseerd door icoon: 'Op menselijk gebied liep hij heel erg achter'

Miroslav Klose vond Louis van Gaal geen fijn persoon om mee te werken. Wel had de Duitse topscorer aller tijden respect voor de knowhow van de Nederlandse trainer.

Tijdens de Spielmacher-podcast wordt Klose gevraagd wie hij de beste trainer vindt waar hij mee heeft samengewerkt. “Ik heb nooit een topcoach gehad, waar alles goed was: knowhow, persoonlijkheid en tactiek. Op het gebied van knowhow kies ik zeker voor Van Gaal, maar op menselijk gebied liep hij erg achter. We hadden echt geen klik.”

Toen Klose 31 was in 2009, kreeg hij bij Bayern München te maken met de Nederlandse succestrainer. “Ik moest toen nummer 10 spelen, hij vond me voor die positie geschikt. Maar als ik iets niet was, was het een nummer 10.” Na enkele seizoenen met Van Gaal had Klose veel moeite om het net te vinden.

In die periode speelde hij bij Bayern niet alles meer. “Ik zat op de bank en speelde weinig. Daardoor ken ik die ervaring ook, wat ik nu in kan zetten in mijn functie als trainer. Dat is een enorm voordeel.”

