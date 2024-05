Europese grootmacht nodigt Feyenoord uit voor bijzonder oefenduel

Feyenoord oefent ter voorbereiding op het nieuwe seizoen tegen Benfica. Dat meldt het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl donderdagavond althans. De ontmoeting tussen Benfica en Feyenoord in Lissabon staat in het teken van de Eusébio Cup.

De Rotterdammers spelen weliswaar nog drie competitieduels alvorens de zomerstop van start gaat, maar de focus ligt grotendeels al op het nieuwe seizoen. Zo werd eerder al bekend dat de kampioen van 2023 in de voorbereiding gaat oefenen tegen FC Dordrecht en Cercle Brugge. Daar is met Benfica dus een fraaie tegenstander aan toegevoegd. Volgens 1908.nl heeft de Portugese grootmacht Feyenoord uitgenodigd voor de Eusébio Cup, vernoemd naar voormalig profvoetballer Eusébio da Silva Ferreira. De wedstrijd wordt gespeeld in Estádio da Luz, het onderkomen van Benfica.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord is zeker niet de eerste Nederlandse ploeg die om de Eusébio Cup gaat spelen. Tien jaar geleden stond Ajax nog tegenover Benfica. De Amsterdammers trokken dankzij een treffer van Ricardo Kishna aan het langste eind (0-1). Op die wedstrijden kwamen ruim 25.000 mensen af. De laatste editie van de Eusébio Cup had plaats in 2022. Benfica kreeg toen Newcastle United op bezoek. De ploegen maakten er een mooie wedstrijd van. Benfica opende al na vijftien minuten de score, maar Newcastle United maakte zeven minuten later al gelijk. Na een 2-2 ruststand werd in de tweede helft nog één keer gescoord: Henrique Pereira Araújo bezorgde de thuisploeg in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd de zege.

De Eusébio Cup wordt altijd eind juli/begin augustus afgewerkt. Volgens 1908.nl is het ook dit jaar de bedoeling dat de wedstrijd rond die periode op het programma staat, dus ná het Europees Kampioenschap in Duitsland. Feyenoord en Benfica oefenden vorig jaar zomer ook al tegen elkaar. De formatie van coach Arne Slot won dankzij treffers van Igor Paixão en Santiago Giménez met 2-1. Bij Benfica hadden Orkun Kökçü en Fredrik Aursnes een basisplaats. Kökçü transfereerde eerder die zomer van Feyenoord naar Benfica, terwijl Aursnes een jaar eerder al de overstap had gemaakt naar Lissabon. Kökçü en Aursnes bezetten met Benfica momenteel de tweede plaats in Portugal, op vijf punten achterstand van Sporting.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Slot richt zicht tot publiek, maar krijgt tegenvallende reactie: Bijlow grijpt vervolgens in

Feyenoord-trainer Arne Slot maakte tijdens de huldiging naar aanleiding van de bekerwinst van de gelegenheid gebruik om Quilindschy Hartman een hart onder zijn riem te steken.