Slecht nieuws voor Nederlands elftal-fans die nog geen kaartje hebben voor EK 2024 in Duitsland

Het Nederlands elftal gaat de drie groepswedstrijden op het Europees Kampioenschap in Duitsland afwerken met driemaal een uitverkocht stadion. Via de officiële wegen zijn er geen tickets meer voor de drie wedstrijden te bemachtigen. Op donderdag gingen er nog 100.000 kaarten verdeeld over alle wedstrijden in de verkoop, maar slechts voor enkele wedstrijden zijn nog tickets te koop.

Het Nederlands elftal opent het EK in Hamburg tegen Polen. Op 16 juni om 15.00 uur staat de eerste groepswedstrijd op het programma in het Volksparkstadion van HSV. De tweede groepswedstrijd van Oranje is ook meteen het mooiste affiche van de drie: Nederland – Frankrijk. Deze wordt in Leipzig gespeeld, in het stadion wat gebruikt wordt door RB Leipzig.

Artikel gaat verder onder video

De laatste groepswedstrijd van het Nederlands elftal vindt in hetzelfde stadion plaats als de finale op 14 juli. Het Olympisch Stadion in Berlijn zal het decor zijn voor Nederland – Oostenrijk op 25 juni om 18.00 uur. Om en nabij de 75.000 supporters passen er in het stadion waar Hertha BSC doorgaans speelt.

Clubcardhouders konden via OnsOranje tickets aanvragen voor de wedstrijden van het Nederlands elftal. Hoe meer wedstrijden je had bezocht in de voorbereiding, hoe groter jouw kans was op kaarten voor een duel van Nederland op het eindtoernooi in Duitsland. Voor enkele wedstrijden zijn er nog tickets, maar dan moet je wel bereid zijn om meer dan 150 euro te lappen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Basten spreekt Van der Vaart tegen: ‘Hij is levensgevaarlijk, een grootheid’

Marco van Basten kan zich niet vinden in de kritiek op het spel van Erling Haaland, laat hij weten in Rondo.