Ajax en opvolger Van 't Schip naderen elkaar, maar vastleggen van assistent dreigt te mislukken

Ajax en Francesco Farioli naderen elkaar, zo meldt Voetbal International zondagavond. De gesprekken tussen de Italiaanse oefenmeester en de Amsterdamse club bevinden zich nog niet in de eindfase, maar vertrouwen in een akkoord is er wel. Er lijkt dan ook snel duidelijkheid te komen over de trainerspositie bij de nummer vijf van de Eredivisie.

De gesprekken met Farioli verlopen goed, zo schrijft Voetbal International zondagavond: "Hij past qua filosofie en werkwijze goed in de schets van Ajax. Met OGC Nice heeft Farioli zijn doelstelling, een plek in de top zes en daarmee een Europees ticket, behaald", schrijft het medium, dat weet dat Ajax met de Italiaan nog praat over belangrijke voorwaarden. Daardoor kan er ook nog niet gezegd worden dat de gesprekken zich in de eindfase bevinden, maar de goede kant gaan de onderhandelingen wél op.

Een van de belangrijke punten waar de trainer van OGC Nice met Ajax over in gesprek is, is de invulling van de technische staf. Volgens VI zal Dave Vos in ieder geval een belangrijke rol gaan krijgen, maar dreigt Ajax naast de komst van de gewilde Cristian Chivu als assistent-trainer te grijpen. Dit komt omdat de oud-verdediger er niet uitkomt met Ajax wat betreft het financiële plaatje.

Farioli krijgt de gelegenheid om een eigen assistent mee te nemen naar de Johan Cruijff ArenA, mits die past in het profiel van Ajax. Deze week hoopt Ajax er uit te komen met de 35-jarige trainer, waarna hij na het einde van de competitie naar Amsterdam zou kunnen afreizen om zijn handtekening te zetten onder een contract in de Johan Cruijff ArenA.