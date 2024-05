Bilal Ould-Chikh maakt bekend recent zeldzame tumor in onderrug te hebben gehad

heeft zondagavond vervelend nieuws wereldkundig gemaakt. De voetballer van FC Volendam speelde sinds 17 maart geen wedstrijd meer voor de Palingboeren, wat te maken heeft met een zeldzame, goedaardige, tumor in de onderrug van de aanvaller.

Dat onthult de voetballer van FC Volendam zondagavond op zijn eigen Instagram-pagina. Ould-Chikh was lange tijd afwezig bij de Oranjehemden, maar het was voor de buitenwereld niet duidelijk dat dit met een tumor te maken had. Ould-Chikh vond het zondagavond tijd om het nare nieuws met de buitenwacht te delen: "Na een goed seizoen gedraaid te hebben, heb ik het helaas niet in goede gezondheid kunnen afsluiten. Wat begon als pijntje in de rug is na onderzoek gebleken dat ik een zeldzame, goedaardige tumor in mijn onderrug had", schrijft de voetballer op Instagram.

Positief is dat Ould-Chikh inmiddels succesvol geopereerd is en zijn tumor volledig is verwijderd. Dat houdt in dat de voetballer van FC Volendam, die in de belangstelling zou staan van verschillende clubs uit Nederland, kan kijken naar een volgende stap in zijn herstelproces: Voor nu focus ik mij op mijn herstel, zodat ik weer kan aansluiten in de voorbereiding van het nieuwe seizoen en in augustus zien jullie mij weer knallen op het veld!"

Onder zijn bericht op Instagram krijgt Ould-Chikh veel steun van voetballers uit Nederland, waaronder van Ralf Seuntjens, bij wie een tumor werd ontdekt tijdens zijn verblijf in Japan bij FC Imabari. Ook Steven Bergwijn, Marouan Azarkan en Leeroy Owusu laten onder het bericht van Ould-Chikh van zich horen.

