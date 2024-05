Smaakmaker Chery in gesprek met meerdere clubs: ‘Blij met alle interesse’

heeft na het ontbinden van zijn contract bij Maccabi Haifa een belangrijke keuze om te maken. Er zijn meerdere clubs die interesse hebben in de uitblinker van NEC, maar hij kan ook kiezen voor een langer verblijf in Nijmegen.

"Het is eventjes afwachten. Deze week heb ik gesprekken met NEC", laat de geroutineerde middenvelder weten aan ESPN. "Antwerp is geïnteresseerd en er zijn nog wat andere clubs. Ik heb gewoon gezegd dat ik me wil focussen op het voetbal.”

Voor Chery is in ieder geval één persoon leidend en dat is zijn zoontje. "Die is het belangrijkst. Van daaruit kunnen we verder kijken”, erkent hij. De zoon van de middenvelder is ziek en dat is dan ook de reden dat Chery afgelopen winter terugkeerde naar Nederland.

Wel doet alle interesse de voormalig speler van onder meer Queens Park Rangers en FC Groningen goed. “Ik ben blij met alle interesse. We gaan zien waar het schip strandt", aldus Chery, die in een interview met de NOS bevestigt dat er in ieder geval snel duidelijkheid gaat komen. De 35-jarige Chery was dit seizoen goed voor vijf doelpunten en twee assists in zestien wedstrijden voor de Nijmegenaren.

