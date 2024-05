NOS-verslaggever zorgt voor hilariteit bij Slot: 'Jij hebt echt twee, drie weken onder een steen gelegen volgens mij'

Feyenoord-trainer Arne Slot moet vrijdag hardop lachen op vragen van de NOS tijdens de persconferentie waarin vooruit wordt geblikt op de uitwedstrijd tegen N.E.C. van komende zondag. De omroep vraagt de oefenmeester eerst naar zijn aanstaande vertrek naar Liverpool en brengt even later de blessure van ter sprake, tot hilariteit van Slot.

"Arne, nog even over Liverpool. Het is ongetwijfeld al een keer aan bod gekomen, maar we hebben nog niets gehoord vanuit Liverpool. Wanneer komt die witte rook nou officieel?", wil verslaggever Martin (vermoedelijk Vriesema, red.), die door de omroep naar Rotterdam is gestuurd, als eerste weten. Slot grijnst: "Dan ben je wel de enige die nog niets uit Liverpool gehoord heeft, want het zat hier normaal gesproken helemaal vol, ook met Engelse journalisten. En het is er op tv ook wel een paar keer over gegaan..."

Slot spreekt vervolgens de verwachting uit dat het 'een kwestie van dagen' zal zijn voordat er een aankondiging van zijn overstap zal worden gemaakt. "Voor dit soort dingen dingen is even wat meer nodig dan dat je met een boodschappenlijstje naar de winkel gaat. Maar maak je geen zorgen, dat zal ongetwijfeld gaan gebeuren."

Na een vraag over de aankomende tegenstander brengt de NOS-verslaggever het gesprek op de blessuregevallen in de Feyenoord-selectie. "Over het halen van het EK, hè, Wieffer, kun je daar momenteel iets meer over zeggen. Ik las geloof ik ergens dat het echt tricky gaat worden?" Slot lacht nu hardop: "Jij hebt echt twee, drie weken onder een steen gelegen, volgens mij. Je stelt echt allemaal vragen die al 312 keer gesteld zijn, maar dat geeft niet", lacht de oefenmeester, alvorens te herhalen wat hij eerder ook al meldde: "Ik ben met alle liefde bereid die nog een keer te beantwoorden. Mats is niet in staat om nog een keer voor ons te spelen. Dan zijn we twee weken verder denk ik en kunnen we een nog betere inschatting maken hoe hij ervoor staat ten aanzien van het EK. Maar dat is dan niet meer aan Feyenoord, maar aan Mats en de medische en technische staf van het Nederlands elftal."

