Ongeregeldheden na Go Ahead Eagles - AZ, politie verricht meerdere aanhoudingen

In Deventer zijn zondagmiddag zeker zestien aanhoudingen verricht rondom het Eredivisieduel tussen Go Ahead Eagles en AZ. De bezoekers wonnen de wedstrijd met 0-3.

Volgens de politie zou een groep van minstens zestien personen zijn aangehouden in Deventer voor het verstoren van de openbare orde, zo meldt De Telegraaf. Waar eerst over twintig aanhoudingen werd gesproken, stelde de politie dat aantal later nog bij naar beneden. Het zou kunnen dat er later nog meer mensen worden aangehouden.

AZ wist het duel in Deventer met 0-3 te winnen door doelpunten van Ibrahim Sadiq, Sven Mijnans en Myron van Brederode. Door de overwinning maken de Alkmaarders nog altijd kans op de derde plaats in de Eredivisie, die recht geeft op een plek in de voorrondes van de Champions League.

