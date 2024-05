RKC ziet lichtpuntje in Ibiza-trip van PSV: ‘Hopelijk trekken ze hem nog een paar dagen door’

Als het aan RKC Waalwijk-spits ligt dan neemt PSV het er de komende dagen flink van op Ibiza. De Waalwijkers gaan volgende week zondag op bezoek bij de landskampioen en hebben baat bij een goed resultaat. Het verschil tussen nummer vijftien RKC en nummer zestien Excelsior bedraagt momenteel drie doelpunten in het voordeel van de Waalwijkers.

"Pfoe, ja...", zucht Kramer voor de camera's van ESPN. De spits, die de laatste weken genoegen moet nemen met een rol als invaller, heeft dan ook zijn hoop gevestigd op de volgende tegenstander van RKC. "Ik hoop dat PSV de Ibiza-trip nog een paar dagen doortrekt", aldus Kramer met een knipoog.

Artikel gaat verder onder video

"Het wordt een aardige klus”, beseft Kramer. We moeten gewoon weer honderd procent aan de bak. Je kan er niet met heel grote cijfers afgaan, want je weet nooit wat er gebeurt bij de andere wedstrijd (Feyenoord - Excelsior, red.). We moeten ons gewoon focussen op onszelf en dan kunnen we hopelijk daarna opgelucht ademhalen.”

Als het aan Kramer had gelegen dan was RKC tegen PEC Zwolle vol voor de winst gegaan. “Dat maakt de kans toch iets groter om er volgende week in te blijven. Nu is het toch weer tot het eind van de rit spannend. Ik had liever dat we deze wedstrijd gewonnen hadden, zodat we meer lucht zouden hebben. Aan de andere kant, het loopt zoals het loopt”, zeg hij filosofisch.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSV deelt 135 minuten voor kampioenswedstrijd heel opmerkelijk appgesprek met Noa Lang

Noa Lang kwam dit seizoen weliswaar weinig in actie voor PSV, maar de club was hem op de dag van de kampioenswedstrijd zeker niet vergeten.