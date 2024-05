ADO lijkt nu al een wonder nodig te hebben: Excelsior doet binnen een paar minuten zaken in Den Haag

Excelsior is uitstekend begonnen aan het tweeluik met ADO Den Haag in de halve finales van de nacompetitie om promotie naar de Eredivisie. De beste mogelijkheden waren in de openingsfase weliswaar voor de ploeg uit Den Haag, maar na 23 minuten stond desondanks een 0-2 tussenstand op het scorebord. Na een gelukkig doelpunt van schoot zeven minuten later al de tweede Rotterdamse treffer tegen het net.

ADO rekende in de eerste ronde van de nacompetitie af met De Graafschap en werkte zodoende met een goed gevoel toe naar het eerste treffen met Excelsior. De Rotterdammers hoopten zich zondag op de laatste speeldag van de reguliere competitie nog veilig te kunnen spelen, maar gingen op bezoek bij stadsgenoot Feyenoord met grote cijfers onderuit. Daardoor was deelname aan de nacompetitie een feit. ADO is de eerste tegenstander op weg naar lijfsbehoud en dat roept natuurlijk herinneringen op aan de ontmoeting van twee jaar geleden in de finale van de play-offs.

Toen kreeg Excelsior het voor elkaar om na een grote achterstand een verlenging én strafschoppen af te dwingen. De ploeg van trainer Maurinus Dijkhuizen, die destijds onder meer Mats Wieffer en Thijs Dallinga tot zijn beschikking had, trok in de strafschoppenreeks aan het langste eind en promoveerde zodoende ten koste van ADO naar de Eredivisie. Excelsior lijkt twee jaar later andermaal een dreun uit te delen aan de provinciegenoot. Na een gelukkige treffer van Driouech, die de bal via een tegenstander achter de kansloze ADO-doelman Nick Marsman zag belanden, schoot Duijvestijn zeven minuten later al de 0-2 binnen.

