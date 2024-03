'Buitenspeler gaat PSV waarschijnlijk verlaten, twee Eredivisie-spelers in beeld als vervanger'

PSV neemt komende zomer 'waarschijnlijk' afscheid van rechtsbuiten , zo meldt clubwatcher Rik Elfrink in het Eindhovens Dagblad. De 20-jarige Belg brak dit seizoen definitief door, maakt inmiddels 'vast' deel uit van de nationale ploeg en staat voor een fraaie transfer. Als vervanger van Bakayoko én de in de winterstop naar Union Berlin vertrokken Yorbe Vertessen heeft de koploper van de Eredivisie drie kandidaten op het oog, waarvan er momenteel in ieder geval twee in Nederland spelen: Ousmane Sahraoui (sc Heerenveen) en (Excelsior).

Als iedereen fit is, dan heeft trainer Peter Bosz dit seizoen een behoorlijke puzzel te leggen. Naast Bakayoko heeft de oefenmeester namelijk ook de beschikking over zomeraanwinsten Hirving Lozano en Noa Lang. Vertessen was daardoor vaker dan hem lief was het kind van de rekening, en kreeg in de winter uiteindelijk zijn zin met een overstap naar de Bundesliga.

Artikel gaat verder onder video

De door blessures geplaagde Lang lijkt, net als Lozano, ook na de zomer 'gewoon' in Eindhoven te gaan blijven, schrijft Elfrink. Dat geldt dus niet voor Bakayoko. "Voor hem en de al eerder vertrokken Yorbe Vertessen moeten nog vervangers komen. Daarvoor blijft Couhaib Driouech een optie, maar de club kijkt ook verder. Zo zou ook Osama Sahraoui al eens als mogelijkheid bekeken zijn, plus een voor de buitenwereld nog onbekende optie voor de rechterkant", weet de journalist. Driouech leek afgelopen winterstop al op weg naar Eindhoven, maar zag toen zijn transfer op deadline day, terwijl hij al in Eindhoven was aangekomen, in het water vallen omdat de clubs er onderling niet uitkwamen.

Verdedigers

Ook achterin gaat er mogelijk het een en ander veranderen voor Bosz. PSV wil volgens Elfrink door met Jordan Teze, Olivier Boscagli, Armando Obispo en Mauro Júnior en zou Sergiño Dest graag definitief overnemen van FC Barcelona, dat de Amerikaan dit seizoen verhuurt. De journalist houdt wel een slag om de arm: "Definitieve besluiten zijn er nog niet." Patrick van Aanholt en Shurandy Sambo zouden vanwege hun beperkte speeltijd wel kunnen vertrekken, terwijl de situatie rond André Ramalho volgens Elfrink 'onduidelijk' is: "Mogelijk kan hij als back-up aanblijven, stellen bronnen binnen PSV." Toch zou de club ook voor hem een potentiële vervanger in eigen land hebben gespot: "In een niet al te ver verleden is onder anderen Ryan Flamingo (FC Utrecht) weleens in beeld geweest bij PSV. Het ligt voor de hand dat PSV zijn situatie ook nog eens bekijkt, omdat hij ook als ‘zes’ uit de voeten kan."