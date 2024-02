Rik Elfrink meldt vreselijk detail over afketsen transfer Driouech naar PSV

De transfer van van Excelsior naar PSV ketste donderdagavond op het allerlaatste moment abrupt af. Journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad komt nu met een uiterst pijnlijk detail in de transfersoap.

Elfrink meldt op X namelijk dat Driouech zelf al in Eindhoven was, in afwachting van zijn transfer. PSV zorgde om 21.59 uur echter voor verbazing, met een bericht waarmee de supporters werden geïnformeerd dat de transferwindow er voor de club op zit na de komst van Conrad Jaden Egan-Riley. Fans van PSV reageren geschokt, omdat zij nog hadden gerekend op de komst van Driouech.

Het afketsen van de transfer is vooral een klap voor Driouech zelf, constateert Elfrink. De vleugelaanvaller genoot ook interesse van Feyenoord, maar de regerend landskampioen wist niet tot een akkoord te komen met Excelsior. Daardoor lijkt hij het seizoen af te maken bij Excelsior.

Waarom de overgang van Driouech naar PSV is afgeketst, is nog niet bekend. “Driouech is niet medisch gekeurd door PSV. Dat zou vanavond wel gaan gebeuren, maar zo ver is het niet gekomen. Hij is wel in Eindhoven nu”, schrijft Elfrink nog op X.