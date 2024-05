'Eredivisionist gaat concurrentie aan met PSV om Driouech in te lijven'

PSV krijgt in de strijd om Excelsior-aanvaller concurrentie van FC Twente. Volgens Voetbal International is de club van trainer Joseph Oosting ‘zeer gecharmeerd’ van de 22-jarige buitenspeler, maar zal zijn komst een flinke uitdaging worden.

Driouech heeft zich dit seizoen bij Excelsior, dat veroordeeld is tot de play-offs om promotie/degradatie, ontwikkeld tot een van de smaakmakers van de Eredivisie. De linksbuiten, die na de winter enkele malen geblesseerd was, kwam in 26 wedstrijden tot zes doelpunten en zes assists te komen. Met zijn goede prestaties wist de vleugelaanvaller al de interesse van PSV en Feyenoord te wekken, al lijken de Rotterdammers op de buitenpositie inmiddels voorzien met Anis Hadj-Moussa.

Artikel gaat verder onder video

Wat FC Twente bereid is om neer te tellen voor Driouech is niet bekend. PSV wil naar verluidt niet verder gaan dan een bedrag tussen de anderhalf en twee miljoen euro voor de buitenspeler, wist PSV-watcher Rik Elfrink onlangs te melden. Dat bedrag is flink lager dan afgelopen januari, toen de Eindhovenaren zich met een bod van zo'n vier miljoen euro hebben gemeld in Kralingen.

Mocht FC Twente Driouech inlijven, dan zal de buitenspeler de concurrentie moeten aangaan met Sayf Ltaief. Vorige week vrijdag werd bekend dat de nummer drie van de Eredivisie zich wisten te versterken met de 24-jarige Tunesiër die overkomt van FC Basel. Daarnaast oriënteert technisch directeur Arnold Bruggink zich nog verder en heeft hij zijn vizier gericht op drie Eredivisie-spelers.