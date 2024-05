'FC Twente en Arnold Bruggink willen drie spelers wegkapen bij andere clubs uit Overijssel'

FC Twente zou naast de onlangs aangetrokken Sayf Ltaief ook nog spelers uit de eigen provincie willen halen, zo meldt Voetbal International. Bas Kuipers van Go Ahead Eagles, Davy van den Berg van PEC Zwolle en Younes Namli van dezelfde club zouden ook op het lijstje van technisch directeur Arnold Bruggink staan. Van de drie spelers zit Kuipers het dichtst bij een transfer naar Enschede.

Kuipers speelt bij Go Ahead Eagles op linksback, en laat dat nou net de plek zijn die bij de Tukkers opgevuld moet worden, omdat Gijs Smal daar vertrekt. De linksback van Kowet, die ook al voor Excelsior speelde, heeft een contract tot medio 2025, wat betekent dat Twente wat geld mag lappen om hem in te lijven.

Naast Kuipers staan er ook nog twee PEC Zwolle-middenvelders op het lijstje van de nummer drie van Nederland. Namli kan transfervrij opgehaald worden in Zwolle, en is met vier doelpunten en zeven assists een absolute smaakmaker in de hoofdstad van Overijssel. Van den Berg is een maandje geblesseerd geweest, maar reeds terug. Hij was goed voor vijf doelpunten en twee assists. Eén van die doelpunten was de door de NOS uitgeroepen Goal van het Seizoen bij Almere – PEC Zwolle in september.

