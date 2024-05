Voorselectie Italië: gokzondaar keert terug zonder wedstrijdritme, één ex-Eredivisionist

De Italiaanse bondscoach Luciano Spalletti heeft de voorselectie voor het EK bekendgemaakt. Dertig spelers mogen hopen op een plek in het definitieve keurkorps van de regerend Europees kampioen. Spalletti zal nog vier spelers moeten teleurstellen.

Het ligt in de lijn der verwachting dat in ieder geval één keeper de schifting niet zal overleven. Spalletti heeft met Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, Guglielmo Vicario en Ivan Provedel immers vier doelmannen geselecteerd. Ook is de defensie ruim bezet, met liefst elf verdedigers in de voorselectie. Ook daar lijken knopen doorgehakt te moeten gaan worden. Op het middenveld is Nicolò Fagioli geselecteerd, nu hij weer inzetbaar is na een schorsing van zeven maanden voor het overtreden van de gokregels. Hij speelde maandag zijn eerste wedstrijd voor Juventus sinds 1 oktober 2023.

Artikel gaat verder onder video

Misschien wel de meest opvallende naam in de selectie is die van Michael Folorunsho. De 26-jarige middenvelder werd dit seizoen door Napoli verhuurd aan Hellas Verona en speelde nog geen enkele interland voor Italië. Wel zat hij in maart 2024 al eens bij de selectie; toen bleef hij op de bank in de oefenwedstrijden tegen Venezuela en Ecuador. Gianluca Scamacca is de enige ex-Eredivisionist in de groep.

Landskampioen Internazionale is met zes spelers de hofleverancier. Daarna volgen AS Roma (vier spelers), Torino en Napoli (beide drie). AC Milan werd tweede in de Serie A, maar levert geen enkele speler aan de selectie. Andere opvallende afwezigen zijn 28-voudig international Manuel Locatelli (Juventus) en 13-voudig international Wilfried Gnonto (Leeds United).

Selectie Italië

Keepers: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur)

Verdedigers: Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Dimarco (allen Inter), Raoul Bellanova, Alessandro Buongiorno (beiden Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Riccardo Calafiori (Bologna), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Gianluca Mancini (AS Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta).

Middenvelders: Nicolò Barella, Davide Frattesi (beiden Inter), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante (beiden AS Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Samuele Ricci (Torino).

Aanvallers: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (AS Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).