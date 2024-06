Italiaanse bondscoach Spalletti ontkracht opmerkelijk gerucht: 'Dat heb ik helemaal niet gezegd'

Luciano Spalletti, de bondscoach van Italië, heeft vrijdag tijdens een persconferentie ontkend dat hij zijn spelersgroep een PlayStation-verbod heeft opgelegd. De ervaren oefenmeester legt zelfs uit dat hij zelf ook niet vies is van een potje gamen op zijn tijd, maar doet wel een beroep op zijn selectie om vooral hun nachtrust te pakken gedurende het Europees Kampioenschap in Duitsland.

De afgelopen dagen dook het gerucht op dat Spalletti zijn spelers zou hebben verboden op de populaire spelcomputer te spelen, maar dat blijkt een broodje aap-verhaal. "Soms baal ik er van dat ik hier moet komen om commentaar te geven op zaken die ik niet heb gezegd", wordt Spalletti geciteerd door Football Italia. "Het enige dat mij interesseert is dat we 's nachts goed slapen, ik sta het team niet toe om de hele nacht wakker te blijven en dan niet uitgerust op het trainingsveld te verschijnen, dat is alles."

Spalletti legt uit dat de Italianen, die hun intrek hebben genomen in het VierJahreszeiten Hotel in Iserlohn, een speciale game-room hebben ingericht in hun tijdelijke onderkomen. "Daar staan twee prachtige PlayStations, ik heb er zelf ook al op gespeeld", onthult de 65-jarige bondscoach. De oud-trainer van onder meer AS Roma en Napoli benadrukt nogmaals dat de spelers verstandig met de spelcomputers moeten omgaan. "We zullen ons correct moeten gedragen, dat is alles. Ik heb niet gezegd dat ze niet op de PlayStation mogen spelen, alleen dat ze niet tot drie of vier uur 's nachts kunnen opblijven", besluit Spalletti het onderwerp.

Bij PSV en PEC geflopte spits met talentvolle selectie aanwezig op het EK 2024 in Duitsland

Italië begint als titelverdediger aan het eindtoernooi in Duitsland, maar trof het bepaald niet bij de loting. De Squadra Azzura werd daarbij in de loodzware poule B ingedeeld. Daarin begint het Zuid-Europese land morgen (zaterdag) met een wedstrijd tegen Albanië. Op donderdag 20 juni volgt het tweede pouleduel, waarin Spanje de tegenstander is. De Italianen sluiten de groepsfase op maandag 24 juni af tegen Kroatië.

