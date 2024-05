Jeugdcoach Lookman zag een droom uitkomen: 'Ik huilde bij het derde doelpunt'

was woensdag de grote man in de Europa League-finale, door met een hattrick Atalanta naar de eerste prijs in zestig jaar te schieten en Bayer Leverkusen te verslaan (3-0). Naderhand stond een van zijn jeugdcoaches voor de camera, Felix Emanus, die zijn emoties tijdens de wedstrijd niet in bedwang kon houden.

In gesprek met TNT Sports laat Emanus weten hoezeer het optreden van Lookman hem persoonlijk raakte. "Ik kan mijn emoties niet onder woorden brengen. Ongekend. Ik heb hier zo lang over gedroomd, sinds hij nog een jongen was bij Waterloo. Vandaag was echt als een droom die uitkomt. Ik heb gehuild toen hij het derde doelpunt maakte. En ik huil nooit, dat zullen mensen om me heen ook vertellen. Dat vond ik ook het mooiste doelpunt. Ik ben zo blij voor hem."

Artikel gaat verder onder video

Emanus geeft ook een inkijkje in wat Lookman precies voor persoon is. "Hij werkt heel hard, is een stille jongen, soms wordt hij niet begrepen omdat hij zo stil is. Hij wil altijd beter worden en de top halen. Hij vindt grote wedstrijden heerlijk, echt heerlijk. Daar is hij ook niet nerveus voor. Ik werd vaak nerveuzer van proefwedstrijden dan hij. Ik ken hem sinds hij negen jaar was. Voetballer worden, dat is het enige wat hij wilde. Zijn vader heeft daar ook een grote rol in gespeeld."

De jeudtrainer van Lookman stuurde ook nog een berichtje naar de speler van Atalanta voor de wedstrijd: "Yo, geweldig seizoen. Champions League-kwalificatie, Italiaanse bekerfinale en nu de Europa League-finale. Tien doelpunten, acht assists. Een seizoen dat je zult onthouden. En nu, de kers op de taart. Laat het zien, net als je bij Waterloo deed. Als jochie geloofde je er al in. Niet te houden, creatief, dodelijk voor het doel. Dit heb je allemaal nodig vanavond. Speel zonder emoties. Succes en veel plezier, maat."