'Barcelona doet fors bod op nieuwe ster van het Nederlands elftal'

Barcelona heeft serieuze interesse in , zo schrijft SPORT maandagavond. Volgens de Catalaanse sportkrant heeft Barcelona al contact opgenomen met Bayer Leverkusen over de rechtsback van het Nederlands elftal.

Barcelona is door Financial Fair Play-regels met de handen gebonden op de transfermarkt, maar probeert zich toch te versterken. Een van de spelers die in de gaten wordt gehouden is Frimpong. Volgens SPORT ligt het in de lijn der verwachting dat de vleugelverdediger deze zomer vertrekt uit Leverkusen.

Barcelona zou al een eerste bod hebben uitgebracht. Over de hoogte daarvan is weinig bekend, al wordt vermeld dat het bedrag lager zou liggen dan vijftig miljoen euro. Frimpong zelf wil wachten tot na het EK om een beslissing te nemen over zijn sportieve toekomst, zo klinkt het.

De 23-jarige rechtsback heeft een contract tot medio 2028 in Leverkusen. Hij speelt sinds januari 2021 voor de Bundesliga-club en kwam sindsdien tot 142 officiële wedstrijden. Daarin was hij goed voor 25 goals en 32 assists. In het afgelopen seizoen won Frimpong de Bundesliga en de DFB-Pokal, maar de Europa League-finale ging verloren tegen Atalanta.

