Henk Spaan mist één specifieke naam in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor het EK 2024

Ronald Koeman heeft dertig spelers opgeroepen voor de voorlopige selectie van het Nederlands elftal, maar Henk Spaan mist één specifieke speler. PSV-verdediger zit niet bij de dertigkoppige (voor)selectie van bondscoach Koeman, en dat kan Spaan niet echt waarderen. Jeremie Frimpong en Ian Maatsen zijn wel opgeroepen.

Als Spaan naar zijn mening wordt gevraagd over het ontbreken van Teze, antwoordt de journalist in de Hard Gras-podcast: “Dat vind ik belachelijk. Frimpong heeft niet overtuigd in het Nederlands elftal. Teze is in Jong Oranje altijd belangrijk geweest.” Suse van Kleef is het niet met hem eens en wijst Spaan erop dat Frimpong maar twee keer de kans heeft gehad in het Nederlands elftal.

Artikel gaat verder onder video

“Of Koeman weet gewoon niet hoe hij met back moet omgaan", gaat Spaan verder. "Maatsen vind ik ook een rare selectie, want hij speelt geweldig in Duitsland, maar bij Jong Oranje nooit één van de beteren. Altijd dat je denk: ‘Jezus, laat die man niet lopen’, zo verdedigend tekortschietend. Ze moeten heel specifiek, en dat geldt voor Frimpong ook, aanvallend gebruikt worden. Dan moet De Ligt wel veel lopen aan de rechterkant.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit is het virtuele schema voor de play-offs van de Keuken Kampioen Divisie

Dit is het virtuele speelschema van de play-offs, waarin de top van de Keuken Kampioen Divisie strijdt om promotie en de nummer zestien van de Eredivisie juist probeert degradatie te voorkomen.