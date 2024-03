Van der Vaart zou Santiago Gimenez voor schokkend lage transfersom verkopen

Rafael van der Vaart heeft nog altijd zijn twijfels over Feyenoord-spits . De Mexicaan was in de eerste seizoenshelft niet te houden, maar worstelt na de winterstop nadrukkelijk met zijn vorm. Van der Vaart is van mening dat de Rotterdammers de topschutter bij een aanbieding van twintig miljoen euro al moeten laten gaan.

Giménez maakte in de zomer van 2022 de overstap vanuit zijn thuisland naar Feyenoord. Na een moeizaam eerste halfjaar wist hij zich alsnog in de basis te spelen. Hij maakte in de tweede helft van het seizoen 2022/23 al indruk en deed er in de eerste helft van de huidige jaargang nog een paar schepjes bovenop. Giménez was in de eerste seizoenshelft liefst achttien keer trefzeker in de Eredivisie. Dat beloofde veel goeds voor de tweede seizoenshelft, maar de Mexicaan worstelt inmiddels al maanden met zijn vorm.

Hoewel Giménez de laatste weken het net weer weet te vinden - hij scoorde tegen AS Roma, PSV en zondagavond ook tegen Heracles Almelo - is Van der Vaart nog altijd niet overtuigd. “We hebben het er al een keer over gehad dat Feyenoord veel spelers gaat verliezen, veel spelers die in de belangstelling staan”, begint de oud-speler van onder meer Ajax en Real Madrid zondagavond in Studio Voetbal. Giménez werd de afgelopen maanden al in verband gebracht met een overstap naar een Europese topcompetitie. Van der Vaart zou het wel weten als hij Feyenoord was. “Ik twijfel heel erg. Ik heb een keer gezegd dat hij mijn twijfels heeft weggenomen, toen hij écht goed was. Maar zelfs na deze goal (tegen Heracles, red.) vond ik hem niet zo heel goed spelen.”

Van der Vaart vergelijkt de situatie van Giménez met die van Nicolai Jörgensen na het kampioensjaar 2017. De Deen scoorde in het seizoen 2016/17 aan de lopende band voor Feyenoord, maar slaagde er niet in die vorm vast te houden. Feyenoord had hem in de zomer van 2017 voor een mooi bedrag kunnen verkopen aan Newcastle United, maar legde de Britse aanbieding naast zich neer. “Ik heb het al vaker gezegd en daar moet je dan om lachen, maar je moet dansen als de muziek speelt. Als iemand 20 of 25 miljoen euro biedt, dan moet je hem echt wegdoen”, aldus Van der Vaart, die Giménez tegen Heracles niet alleen zag scoren, maar ook een aantal kansen om zeep zag helpen. “Dit moet allemaal een doelpunt zijn als je echt zo goed bent. Als iemand heel veel geld voor hem wil betalen, écht meteen doen.”

De huidige marktwaarde van Giménez wordt door FootballTransfers bepaald op 33,2 miljoen euro.