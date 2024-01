Lazio deelt na ongelukkig moment Huijsen nieuwe dreun uit aan Feyenoord-opponent AS Roma

AS Roma is uitgespeeld in de Coppa Italia. De formatie van coach José Mourinho hoopte zich ten koste van Lazio te verzekeren van een plek in de halve finale, maar ging 'op bezoek' bij de rivaal met 1-0 onderuit. Voor was er een negatieve hoofdrol weggelegd. De Nederlander verruilde Juventus onlangs op huurbasis voor AS Roma, beleefde een paar dagen geleden tegen Atalanta Bergamo een uitstekend debuut en verscheen woensdagavond voor het eerst in de basis, maar veroorzaakte in de tweede helft de strafschop waaruit de enige treffer van de avond viel. Mattia Zaggacni faalde niet vanaf elf meter.

AS Roma is bezig aan een zeer teleurstellend seizoen. De ploeg van Mourinho eindigde vorig jaar al op een teleurstellende zesde plaats in de Serie A, maar wist zich toen nog wel te plaatsen voor de finale van de Europa League. De Romeinen kunnen ook in de huidige jaargang weinig potten breken in eigen land. Ze vinden zich na negentien competitieduels terug op de achtste plaats en het avontuur in de Coppa Italia zit er na woensdagavond dus alweer op.

Vooral Huijsen zal slecht slapen na de derby tussen Lazio en AS Roma. De Nederlander werd na zijn debuut voor AS Roma in de thuiswedstrijd tegen Atalanta Bergamo overladen met complimenten en verscheen tegen Lazio voor het eerst aan de aftrap. De eerste helft leverde weinig op, maar na de rust kregen de toeschouwers waar voor hun geld. Na zes minuten voetballen in de tweede helft ging de bal al op de stip. Huijsen was te laat en tikte Valentín Castellanos tegen zijn been. De scheidsrechter liet in eerste instantie doorgaan, maar na ingrijpen van de VAR besloot hij om alsnog naar de stip te wijzen.

Zaccagni liet het buitenkansje niet onbenut en schoot Lazio vanaf elf meter op voorsprong. Die gaf de thuisploeg niet meer uit handen. In blessuretijd moest de scheidsrechter nog flink aan de bak. Hij deelde voor het laatste fluitsignaal nog liefst drie rode kaarten uit. De eerste was voor Lazio-aanvaller Pedro, bij AS Roma werden Sardar Azmoun en Gianluca Mancini nog van het veld gestuurd. Zo eindigden de bezoekers de wedstrijd uiteindelijk nog met negen man en beleefden ze geen fijne generale voor de uitwedstrijd tegen AC Milan, die komende zondag op het programma staat.