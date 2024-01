'Galatasaray meldt zich in Italië om mogelijke concurrent voor Ziyech aan te trekken'

Galatasaray hoopt deze winter een extra concurrent voor aan te trekken. Volgens Italiaanse media heeft de Turkse topclub zich gemeld bij de Japanner , die bij SS Lazio over een contract beschikt dat komende zomer afloopt.

Inmiddels zouden de eerste contacten tussen Galatasaray en het kamp-Kamada gelegd zijn, weet La Lazio Siamo Noi. Bij de club uit Istanbul is Kamada in beeld voor de positie van aanvallende middenvelder. Ziyech bekleedde die positie de voorbije maanden meerdere keren, maar de oud-speler van onder meer FC Twente en Ajax wordt ook regelmatig als rechtsbuiten ingezet.

Artikel gaat verder onder video

Voor de komst van de Japanner zou Cim Bom een bedrag van 5 á 6 miljoen euro overhebben. Bovendien zou de speler bij Galatasaray een hoger salaris tegemoet kunnen zien dan hij momenteel opstrijkt. Of Lazio met het voorgeestelde bedrag akkoord gaat, valt overigens nog te bezien. De Romeinen zouden denken aan een transfersom van 10 miljoen euro. Kamada zelf zou overigens niet al te happig zijn op een overstap naar Turkije, maar Galatasaray hoopt zowel Lazio als de middenvelder de komende tijd te overtuigen om toch tot een transfer te komen. Zijn huidige werkgever moet in ieder geval goed nadenken over de gevolgen van een al te halsstarrige houding: komt het niet tot een akkoord dan vertrekt Kamada voor niets.

Dit seizoen kwam Kamada in 22 officiële Lazio-wedstrijden binnen de lijnen, waaronder het thuisduel met Feyenoord in de Champions League (1-0). In die wedstrijd verscheen de Japanner aan de aftrap, maar werd hij tien minuten na rust vervangen door Mattéo Guendouzi. In de Serie A heeft Kamada doorgaans geen basisplaats, wat hem een plek in de Azië Cup-selectie van zijn land zou hebben gekost. De oud-speler van Eintracht Frankfurt en het Belgische Sint Truiden speelde tot op heden 31 interlands voor Japan, en was daarin zeven keer trefzeker.