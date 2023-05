'Actie Messi zorgt voor woedende en geschokte reacties bij Paris Saint-Germain'

Lionel Messi heeft zich niet bepaald populair gemaakt bij Paris Saint-Germain. De Argentijn dook maandag met zijn gezin ineens op in Saoedi-Arabië, terwijl hij 'gewoon' op het trainingsveld van de Franse topclub werd verwacht. Zowel de staf als een aantal spelers van PSG zouden 'geschokt' zijn door de beslissing van Messi om af te reizen.

Afgelopen weekend lieten Messi en zijn teamgenoten in het thuisduel met FC Lorient de mogelijkheid liggen om de Franse landstitel definitief veilig te stellen. De sterrenformatie van trainer Christophe Galtier leed een pijnlijke 1-3 thuisnederlaag, waardoor achtervolgers Olympique Marseille en RC Lens nog altijd een kans lijken te hebben om de Parijzenaars van de eerste plaats te verdrijven. Galtier greep na de nederlaag in en kondigde aan de vrije maandag te annuleren, waardoor zijn selectie 'gewoon' op het trainingsveld werd verwacht.

Messi had daar echter geen boodschap aan en stapte met zijn gezin op het vliegtuig naar Saoedi-Arabië. Hij wordt door het land vorstelijk betaald als toeristisch ambassadeur en is contractueel verplicht het land te bezoeken. Eerder dit seizoen schortte hij een bezoek al op na de Champions League-uitschakeling door Bayern München, maar deze keer besloot de Argentijn toch af te reizen.

Volgens de Franse sportkrant L'Équipe zouden zowel trainer Galtier als 'enkele teamgenoten' not amused zijn met de beslissing van Messi om de training te laten schieten. Zij zouden zelfs 'geschokt' hebben gereageerd op het ontbreken van de superster, wiens toekomst in Parijs nog altijd in nevelen gehuld is. Het aflopende contract van Messi is nog altijd niet verlengd en zijn vorige club FC Barcelona doet er naar verluidt alles aan om de verloren zoon na dit seizoen weer in de armen te kunnen sluiten.