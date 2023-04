Roger Federer looft Messi en spreekt hoop voor zijn toekomst uit

De Zwiterse tennislegende Roger Federer (41) heeft de loftrompet gestoken over Lionel Messi. Hij deed dat in het Amerikaanse TIME Magazine, dat de Argentijn opnam in de lijst van de honderd meest invloedrijke personen ter wereld.

Federer, twintigvoudig Grand Slam-winnaar, beëindigde vorig jaar zijn imposante tennisloopbaan. "Ik realiseer me nu hoeveel gewicht wij atleten meetorsen", schrijft de Zwitser. "Voor een voetballer als Messi moet dat nog zwaarder zijn, aangezien hij zowel een wereldberoemde club als een zeer gepassioneerd land vertegenwoordigt", laat Federer optekenen.

"Toen ik opgroeide waren Diego Maradona en Gabriel Batistuta mijn favoriete Argentijnse spelers", bekent Federer. "Ik heb het geluk gehad beiden te mogen ontmoeten. Zij inspireerden mij. Zoals Messi toekomstige generaties kan inspireren. Ik kan alleen maar hopen dat we nog wat langer van zijn unieke creatieve en artistieke kwaliteiten mogen genieten", verwijst hij naar de aanhoudende geruchten over de sportieve toekomst van Messi.

Naast Messi is ook zijn Paris Saint-Germain-teamgenoot Kylian Mbappé dit jaar opgenomen in de prestigieuze lijst van TIME. Waar de Argentijn in de subcategorie 'titanen' staat, wordt de Fransman onder de 'innovators' geschaard. Hij wordt daarbij geroemd om de drie pijlers die zijn moeder hem bijbracht. "Respect, bescheidenheid, helderheid", verduidelijkt het.