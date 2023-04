L'Équipe weet het zeker: 'Messi verlaat PSG'

Volgens de Franse sportkrant L'Équipe heeft Lionel Messi de knoop doorgehakt en vertrekt de Argentijn na dit seizoen bij Paris Saint-Germain. De teleurstellende resultaten in de Champions League en de manier waarop het Parijse publiek op hem reageert zouden de belangrijkste redenen zijn voor Messi om na twee jaar de deur in Parijs achter zich dicht te trekken.

Hoewel de club nog altijd koploper is in de Franse Ligue 1 liep het Champions League-avontuur dit seizoen wederom uit op een teleurstelling. In de achtste finale van het miljoenenbal was Bayern München zowel uit als thuis te sterk. Komende zomer loopt de huidige verbintenis van de 35-jarige Messi af in het Parc des Princes. Lange tijd leek het erop dat hij zijn krabbel zou gaan zetten onder een nieuw contract bij de steenrijke Parijzenaars, maar de onderhandelingen raakten in een impasse en zouden nu helemaal worden afgebroken.

Ondanks zijn sterrenstatus wist Messi nooit de harten van het Parijse publiek voor zich te winnen. De afgelopen weken klinkt zelfs gefluit van een deel van het PSG-publiek zodra de stadionspeaker zijn naam omroept voorafgaand aan thuisduels. Bovendien verlangt Messi bij een contractverlenging 'garanties' van de club dat de selectie de nodige wijzigingen zal ondergaan en zit hij niet te springen om de salarisverlaging die PSG voorstelt.

Messi zou daarop zijn conclusies hebben getrokken en zich opmaken voor een vertrek uit Parijs. Daarbij helpt het zeker dat zijn vorige club FC Barcelona zich recent officieel gemeld heeft bij het kamp-Messi voor een hereniging. Anderhalf jaar geleden vertrok de Argentijn bij de club waar hij tot dan toe zijn hele loopbaan voor was uitgekomen.