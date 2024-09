Kenneth Perez wuift opvallend idee met Noa Lang direct weg: ‘Nee!’

Een mogelijke blessure van zorgt ervoor dat PSV mogelijk op zoek moet naar een nieuwe nemer van de standaardsituaties. In de nabeschouwing van ESPN schuift Milan van Dongen naar voren als kandidaat, maar dat is volgens Kenneth Perez geen goed idee.

Veerman ging tijdens de wedstrijd tegen Willem II (0-2 zege) in de 68e minuut naar de kant wegens een blessure. De middenvelder verstuurde een lange bal, maar greep vervolgens direct naar de lies. De Volendammer moest noodgedwongen gewisseld worden voor Isaac Babadi en liep na afloop van de wedstrijd nog altijd te wrijven over de zere lies.

Veerman is bij PSV verantwoordelijk voor de standaardsituaties en was tegen Willem II belangrijk met een assist bij de 0-1 van Ricardo Pepi. Een blessure zorgt ervoor dat Peter Bosz dus mogelijk op zoek moet naar een vervanger. “Wie neemt die vrije trappen dan? Ik denk dat Ivan Perisic dat ook wel kan”, zegt Perez.

“Noa Lang zou het kunnen”, onderbreekt Van Dongen, waarna Perez snel reageert. “Nee… nee… wat dat betreft heeft Veerman echt de beste trap. Malik Tillman zou het ook kunnen”, is de analist van mening. Het is nog niet bekend hoe zorgelijk het uitvallen van Veerman is.

