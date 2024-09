Drama voor PSV: sterspeler grijpt naar lies en raakt geblesseerd

is zaterdagavond uitgevallen met een blessure tijdens de wedstrijd tussen Willem II en PSV. De middenvelder greep in de 68e minuut naar zijn lies na het versturen van een lange bal en moest het veld verlaten met klachten.

Veerman verstuurde een pass met zijn rechterbeen en greep vervolgens direct naar zijn lies. De PSV-staf kreeg direct een signaal van Veerman te zien, waarna Isaac Babadi zich kon gaan klaarmaken voor een invalbeurt. Het is vooralsnog onduidelijk hoe ernstig het kwetsuur is voor de sterspeler van de Eindhovenaren.

Veerman vertolkte tot aan dat moment een belangrijke rol in de wedstrijd. De middenvelder was solide en leverde een assist af op Ricardo Pepi bij de 0-1. Voor Bosz is het uitvallen van de smaakmaker vanzelfsprekend een domper.

