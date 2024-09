PSV blijft foutloos na zege bij Willem II, maar ziet sterspeler geblesseerd uitvallen

PSV heeft zaterdagavond afgerekend met Willem II. Na een wat moeizame eerste helft, liepen de Eindhovenaren in het tweede bedrijf uit naar 0-2, dankzij twee doelpunten van Ricardo Pepi.

Peter Bosz gunde Pepi een plek in de basis, wat ten koste ging van Luuk de Jong. Ook Ivan Perisic startte bij de Eindhovenaren en maakte daarmee zijn debuut voor de club. PSV, dat het traditioneel lastig heeft op bezoek bij Willem II, kon in de eerste helft niet bepaald overtuigen. De Tilburgers hielden zich vrij gemakkelijk staande tegen de regerend landskampioen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Peter Bosz verrast Milan van Dongen met uitspraak over PSV'er: 'Echt?!'

De promovendus kreeg kort na de aftrap zelfs al een kans om de ban te breken via Kyan Vaesen, terwijl ook PSV in de openingsfase dichtbij was via Malik Tillman. Beide ploegen gingen met een 0-0 tussenstand de rust in, mede dankzij een geweldige reflex van Walter Benítez op een inzet van Vaesen. Na de thee bracht Bosz Noa Lang en Rick Karsdorp in de ploeg, en dat had al snel effect.

LEES OOK: Kenneth Perez vergelijkt opvallende PSV-speler met Kasper Dolberg

De Eindhovenaren braken amper vijf minuten na rust de ban via Pepi, die een goede voorzet van Joey Veerman - die later uitviel met een blessure - achter Thomas Didillon-Hödl kopte. Pepi was niet veel later opnieuw trefzeker, na een goede voorzet van Karsdorp. Daarmee bracht PSV zichzelf in veilige haven en kwam het nauwelijks meer in de problemen in het Koning Willem II Stadion.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Peter Bosz toont zich genadeloos voor zijn eigen spelers bij PSV

Peter Bosz is niet te spreken over het optreden van PSV in de uitwedstrijd tegen Juventus.