Peter Bosz verrast Milan van Dongen met uitspraak over PSV'er: 'Echt?!'

Milan van Dongen reageert zaterdagmiddag verbaasd op een uitspraak van PSV-trainer Peter Bosz, die tekst en uitleg geeft bij zijn opstelling voor het uitduel bij Willem II. Bij de Eindhovenaren krijgt de Kroaat op een voor hem niet heel gebruikelijke positie - rechts voorin - zijn eerste basisplaats toebedeeld.

Bosz schuift voorafgaand aan het duel in Tilburg aan bij de desk van ESPN, waar behalve presentator Van Dongen ook analist Kenneth Perez zijn opwachting maakt. "Ik heb het net even opgezocht, Perisic heeft 43 wedstrijden in zijn leven rechtsbuiten gespeeld. Een jaar geleden met Tottenham Hotspur nog een keertje, dus hij weet hoe het moet", zegt Van Dongen, die vervolgens aan Bosz vraagt wat de overwegingen waren die tot deze opstelling hebben geleid.

Artikel gaat verder onder video

"Ik wil Ricardo Pepi zien, die verdient dat", zegt Bosz over het feit dat de Amerikaan (pas voor de derde keer sinds hij ruim een jaar geleden tekende in Eindhoven) een basisplaats heeft. "En Ivan ook", voegt de oefenmeester daaraan toe. "De linkerkant is in principe zijn favoriete plek, toch?", vraagt Van Dongen vervolgens over de Kroaat. "Ik heb met hem niet gesproken over wat zijn favoriete plek is", reageert Bosz. "Echt?", reageert Van Dongen verbaasd. "Ik ga hem gebruiken waar ik hem nodig heb", aldus Bosz.

Door de eerste basisplaats van Perisic verdwijnt Johan Bakayoko naar de bank. "Dit is niet een keuze tégen Bakayoko, dit is een keuze vóór Ivan", zegt Bosz. Van Dongen vraagt daarop of de wisselbeurten van zowel Luuk de Jong als Bakayoko worden ingegeven door de aanstaande confrontatie met Sporting Portugal, aanstaande dinsdag in de Champions League. "Wij willen vandáág winnen, dat is gewoon het belangrijkste. Dus ik heb keuzes op vandaag gemaakt", aldus Bosz.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Luuk de Jong verbaast vriend en vijand met uitspraken na Juventus-uit

De spits van PSV wordt 'zelfreflectie van erbarmelijk niveau' verweten.