Opstelling PSV: Bosz verrast en zet twee vaste basisspelers op de bank in Tilburg

De opstelling van PSV voor het uitduel met Willem II is bekend. Trainer Peter Bosz gunt in Tilburg zowel aan zomeraanwinst als aan spits een basisplaats, waardoor en uit het basiselftal verdwijnen.

Walter Benítez verdedigt in Tilburg andermaal het doel van PSV. Voor de Argentijn zijn Mauro Júnior en Matteo Dams de backs in de viermansdefensie, waarvan het centrum wordt gevormd door Ryan Flamingo en Olivier Boscagli. Op het middenveld blijven Jerdy Schouten en Joey Veerman het blok achter de meest aanvallende man, Guus Til.

Voorin krijgt Pepi dus de kans zich eens vanaf de aftrap te tonen. De Amerikaanse understudy van Luuk de Jong wordt vanaf de rechtervleugel ondersteund door Perisic en door landgenoot Malik Tillmann vanaf links. Noa Lang neemt daarom net als Bakayoko en Couhaib Driouech andermaal plaats op de bank.

PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad kan begrip opbrengen voor het passeren van Bakayoko, die vorige week tegen Fortuna Sittard (1-3 winst) een moeizame wedstrijd speelde. Elfrink denkt echter dat de Belg rust krijgt met het oog op het duel met Sporting Club de Portugal, aanstaande dinsdag in de Champions League. Perisic namelijk werd te laat aangetrokken om nog ingeschreven te kunnen worden voor het miljardenbal.

Opstelling PSV: Benítez; Mauro Júnior, Flamingo, Boscagli, Dams; Schouten, Veerman, Til; Perisic, Pepi, Tillman.

Bij Willem II zien we één wijziging ten opzichte van vorige week, toen met 3-2 verloren werd bij FC Utrecht. Verdedigende middenvelder Amine Lachkar is uit het basiselftal verdwenen en wordt vervangen door Boris Lambert. Daarnaast moeten de Tricolores het zien te stellen zonder hoofdtrainer Peter Maes. Die kreeg in Utrecht twee keer geel van scheidsrechter Joey Kooij vanwege aanmerkingen op de leiding en is derhalve geschorst. De Belg wordt in de dugout vervangen door zijn assistent en landgenoot Kristof Aelbrecht.

Opstelling Willem II: Didillon-Hödl; Tirpan, Behounek, St. Jago; Doodeman, Bosch, Lambert, Meerveld, Sigurgeirsson; Sandra, Vaesen

