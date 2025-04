Alex Kroes wordt bij tussentijdse beoordeling op het schild gehesen

Alex Kroes kwam op een zeer ongelukkige en onhandige manier bij Ajax binnen, leek even weggestuurd te worden, maar mocht toch als technisch directeur aan de slag. Jeroen Kapteijns en Mike Verweij zijn lovend over het werk dat de Utrechtenaar tot nu toe levert.

Vrijwel gelijk na de start van zijn termijn bij Ajax stapelden donkere wolken zich op boven het hoofd van Kroes. De algemeen directeur, de titel die hij in eerste instantie kreeg, zou met voorkennis hebben gehandeld, iets wat strafbaar is. Kroes werd op non-actief gezet, maar mocht later in een andere functie toch terugkomen: die van technisch directeur. Na een klein jaar (25 april 2024) kan de conclusie getrokken worden dat Kroes het zeker naar behoren doet.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens de podcast Kick-Off komt eerst Oliver Edvardsen ter sprake, de linksbuiten die afgelopen winter de overstap maakte van Go Ahead Eagles naar Ajax. Verweij is vol lof over de 26-jarige Noor. "Volgens mij scoort hij elke vijftig minuten." Die statistiek klopt (ongeveer), als je enkel de Eredivisie meerekent. "Op dat gebied heeft hij de minste tijd nodig om te scoren bij Ajax", vervolgt de journalist van De Telegraaf. "Als je het nou over hele goede aankopen hebt: hij is in de winter gekomen en heeft nu al zijn bijdrage geleverd." Presentator Pim Sedee vindt Edvardsen zijn transferbedrag al waard. Ajax betaalde drie miljoen euro voor de linksbuiten.

LEES OOK: Ajax moet miljoenen ophoesten: 'Om hoeveel geld het gaat?'

Jeroen Kapteijns steekt dan de loftrompet voor de technisch directeur van Ajax. "Sowieso heeft Kroes een geweldige score. Weghorst (2,5 miljoen) een geweldige aanwinst, Traoré (transfervrij), Klaassen (transfervrij) en Edvardsen (drie miljoen). Ze hebben eigenlijk alleen maar in de roos geschoten." Verweij noemt dan ook nog Daniele Rugani, die op huurbasis van Juventus is overgekomen. Enkele namen die hierbij worden vergeten zijn Matheus (huur), Youri Regeer (vier miljoen) en Lucas Rosa (drie miljoen). Over de doelman mag men in Amsterdam tevreden zijn en over de laatste twee namen kan nog geen volledig verdict worden gegeven. Vervolgens wordt door Kapteijns de vergelijking getrokken met de nummer twee van de Eredivisie "Als je dat vergelijkt met Stewart van PSV..."

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Mike Verweij ziet in de Premier League een ex-sterspeler van Ajax die haast onherkenbaar is geworden. 🔗

👉 Hans Kraay junior onthult: kopstukken van Ajax zaten 30 uur met Francesco Farioli in een kamer. Dit is waarom. 🔗

👉 John van 't Schip, vorig seizoen nog interim-trainer in Amsterdam, komt met een héél ander geluid over Ajax. 🔗

👉 Wim Kieft doet een opvallende uitspraak over het uiterlijk van Wout Weghorst. "Waarom? Hij is toch geen negentien ofzo?" 🔗

👉 Khalid Boulahrouz vindt Ajax niet goed genoeg voor het nieuwe Champions League-seizoen. 🔗