Bosz laat zich uit over meespelen Veerman tegen Sporting CP

moet de Champions League-wedstrijd van PSV tegen Sporting CP dinsdagavond waarschijnlijk aan zich voorbij laten gaan, zo weet Voetbal International. Een MRI-scan op maandag zal duidelijkheid moeten geven.

Veerman raakte zaterdagmiddag geblesseerd in het duel van PSV op bezoek bij Willem II. In de 68ste minuut van de wedstrijd greep de middenvelder naar zijn lies na het geven van een lange bal. De Oranje-international moest zich laten vervangen door Isaac Babadi. Hoewel direct na het duel niet duidelijk was hoe ernstig de kwetsuur van Veerman was, lijkt het er nu sterk op dat het hem in ieder geval dinsdag aan de kant zal houden.

“Veerman lijkt de race tegen de klok te verliezen”, schrijft VI. De middenvelder ondergaat volgens De Telegraaf maandag een MRI-scan. Daaruit zal moeten blijken of Peter Bosz tegen Sporting CP kan beschikken over Veerman, alhoewel de kans groot is dat dit niet zal lukken. Voor PSV zal dat hard aankomen, aangezien het na de nederlaag in de eerste wedstrijd, op bezoek bij Juventus, behoefte heeft aan een zege.

Blessuregevallen bij Sporting CP

Overigens is ook tegenstander Sporting CP niet blessurevrij te noemen. Topscorer Viktor Gyökeres is niet helemaal fit en moest de training van zondag laten schieten, maar hij lijkt het duel wel te gaan halen. Ook achter de naam van Jerry St. Juste staat een vraagteken.

Bosz laat zich uit over blessure Veerman

Inmiddels heeft Bosz zich uitgelaten over de blessure van Veerman. Vlak voor de persconferentie voorafgaand aan het duel geeft de oefenmeester via de officiële kanalen aan dat de middenvelder ‘zeer waarschijnlijk niet zal spelen tegen Sporting CP’. Daarmee houdt hij dus nog een kleine slag om de arm, maar de kans dat Veerman dinsdagavond toch inzetbaar is, lijkt erg klein.

