Bosz geeft uitleg over reserverol van Lang: ‘We zijn met hem bezig’

is nog niet klaar om hele wedstrijden te spelen, verklaart Peter Bosz. De vleugelaanvaller kon in de voorbereiding zijn rentree weer maken voor PSV en begon het seizoen zelfs in de basis. De laatste weken moet Lang genoegen nemen met een rol als invaller.

Lang was vorig seizoen lang uit de roulatie bij PSV vanwege een slepende hamstringblessure en doordat hij de ziekte van Pfeiffer had. In de voorbereiding kon Lang weer aansluiten bij de landskampioen, waarna hij tegen Feyenoord (Johan Cruijff Schaal), RKC Waalwijk en Almere City in de basis mocht starten. Tegen Go Ahead Eagles kreeg Lang vervolgens rust, terwijl hij ook in de thuiswedstrijd tegen NEC ontbrak. Tegen Juventus, Fortuna Sittard en Willem II kwam hij driemaal als invaller binnen de lijnen.

"Noa is niet klaar om negentig minuten te spelen", verklaart Bosz de situatie van Lang in gesprek met ESPN. "En los van de minuten die je maakt, gaat het natuurlijk ook om de kwaliteit van de minuten die je maakt. En we zijn met hem bezig een weg af te leggen, om daarin op te bouwen. Je moet natuurlijk niet vergeten dat die jongen er heel lang uit geweest is."

Bosz hult zich in nevelen over basisplaats Lang tegen Sporting Portugal

Tillman krijgt momenteel de voorkeur als linksbuiten, maar het is wel de bedoeling dat Lang daar op termijn weer komt te staan. “We willen er natuurlijk naar toewerken dat hij straks wedstrijden kan gaan starten", benadrukt Bosz, die niet wil verklappen of Lang tegen Sporting Portugal in de basis zal staan. "Daar heb ik nog niet over nagedacht. Daar ga ik rustig over nadenken. Ik ben eerst deze wedstrijd nog aan het verwerken.”

