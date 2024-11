Voormalig bestuurder doet Feyenoorders pijn met uitspraak over PSV en Ajax

Volgens Frank Arnesen zijn de wedstrijden tussen Ajax en PSV niet zomaar een topwedstrijd, maar de absolute topwedstrijd van Nederland. Dat komt volgens de commissaris van de koploper door het feit dat deze twee ploegen het vaakst de belangrijkste topwedstrijd van het seizoen spelen.

Arnesen kwam gedurende zijn spelersloopbaan voor zowel Ajax als PSV uit. De Deen speelde 5,5 jaar in Amsterdam, terwijl hij zijn carrière in 1988 na drie seizoenen in Eindhoven beëindigde. Na zijn loopbaan keerde Arnesen in 1991 terug bij PSV, waar hij eerst als assistent aan de slag ging. Twee jaar later verliet hij deze functie, om in de zomer van 1994 als sportief directeur te beginnen in het Philips Stadion. In 2017 vervulde hij voor anderhalf jaar een rol in de raad van commissarissen bij de regerend landskampioen, een functie die hij een jaar geleden opnieuw oppakte.

Aanstaande zaterdag nemen Ajax en PSV het in de Johan Cruijff ArenA tegen elkaar op, dus blikt Arnesen in gesprek met het Eindhovens Dagblad vooruit op het affiche. “Ik ben in 1975 naar Nederland gekomen, naar Ajax. Sindsdien is het ongelooflijk vaak óf Ajax óf PSV geweest dat de titel pakte. Deze clubs hebben goede en slechte fases gekend, maar ze komen na een paar mindere jaren altijd weer bovendrijven”, stelt hij.

Arnesen is tussen 2020 en 2022 ook nog 2,5 jaar technisch directeur geweest bij Feyenoord en geeft aan deze uitspraak niet te doen om de Rotterdammers pijn te doen. “Nee, want Feyenoord is ook gewoon een prachtige club en doet het de laatste jaren weer volop mee”, geeft de commissaris aan. “Als ik ze in Europa zie winnen, geniet ik. Maar Ajax en PSV spelen naar mijn mening heel vaak de absolute topwedstrijd in het seizoen, dus dan mag je dat gerust dé topper in Nederland noemen”, luidt zijn uitleg.

