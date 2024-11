Teleurstellende analist reageert met vier lachemoji's op bespotting na Feyenoord - Ajax

Ronnie Flex was woensdag te gast bij ESPN als analist bij Feyenoord - Ajax. De rapper uit Capelle aan den IJssel is groot fan van Feyenoord en is door Ajax-fans donderdag belachelijk gemaakt.

De 32-jarige artiest, die eigenlijk Ronell Langston Plasschaert heet, maakte zich woensdagavond niet heel populair. Flex bleek niet voldoende kennis in huis te hebben en gaf antwoord als fan van de Rotterdamse club. Dat kwam hem online op negatieve reacties te staan.

Toen de rapper werd gevraagd naar zijn voorspelling voor De Klassieker, reageerde hij: "Mijn gevoel zegt dat we eroverheen gaan. 3-0. Het wordt een mooie avond." Niets bleek minder waar: na 24 minuten stond Ajax al met 0-2 voor en dat bleek uiteindelijk ook de eindstand te zijn.

Waarschijnlijk gezien is het een Ajax-fan geweest, die vervolgens besloot om een taart te sturen naar Flex. Daarop staat een afbeelding van de artiest zelf, de hierboven genoemde uitspraak en de uiteindelijk einduitslag. De Bekende Nederlander kan het wel waarderen, zo deelde hij via zijn Instagram-story. "Haahahah ngl (not gonna lie, ik zal niet liegen) dit is wel kapot grappig ahhahahaha", afgesloten met vier lachemoji's.

