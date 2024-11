Peter Bosz wekt verbazing en onbegrip: 'Ik had voor het eerst medelijden met Joep Schreuder'

Peter Bosz heeft zaterdagavond geen goede beurt gemaakt. De trainer van PSV was na afloop van de nederlaag tegen Ajax (3-2) duidelijk niet te genieten en baarde opzien met een uitspraak over . Henk Spaan is van mening dat het Bosz valt te verwijten dat de middenvelder in de aanloop naar de winnende treffer van Ajax gruwelijk in de fout ging.

PSV was na tien competitiewedstrijden nog foutloos in de Eredivisie, maar werd in al die wedstrijden geen moment écht getest. Daar kwam zaterdagavond op bezoek bij Ajax verandering in. De regerend landskampioen nam in Amsterdam weliswaar tweemaal de leiding, maar gaf die ook twee keer uit handen. Na de fout van Tillman, die de bal zo klaarlegde voor Mika Godts, bleek er voor PSV geen beginnen meer aan. Joep Schreuder, verslaggever van de NOS, vroeg na afloop aan Bosz wat hij nou vindt van het opbouwen van achteruit. De PSV-trainer was er echter niet van gediend dat Schreuder daarover begon.

Bosz een ‘slechte verliezer’

De houding van Bosz na de nederlaag tegen Ajax leidt tot verbazing in de Hard Gras Podcast. “De ware aard komt bij Bosz altijd op een zeker moment naar boven. Natuurlijk is hij een slechte verliezer. Ik had voor het eerst medelijden met Joep Schreuder”, zo zegt Spaan. De columnist van Het Parool hoorde dat de verslaggever van de NOS achter elkaar de woorden ‘gezwets’, ‘geouwehoer’ en ‘gelul’ naar zijn hoofd geslingerd kreeg. Wessel Penning, voormalig chef van de sportredactie van het Algemeen Dagblad, verbaast zich over de reactie van Bosz. “Ik kan ook niet goed tegen mijn verlies, maar ik weet wel wanneer ik me moet gedragen. Maar hoe kan het dat Bosz dan meteen weer uit die rol valt?”, zo vraagt Penning zich af.

Bosz is al ‘het hele seizoen chagrijnig’, zo klinkt het. Maar volgens Spaan is het begonnen met het akkefietje met Danny Makkelie. Bosz was na afloop van het thuisduel met Sparta behoorlijk kritisch op de scheidsrechter. De aanklager betaald voetbal van de KNVB wilde de oefenmeester om die reden een wedstrijd schorsen, maar zover kwam het uiteindelijk niet. “Maar toen ging hij ook volkomen uit zijn… Het is een soort imploderen bij hem. Dat verwacht je dus niet van een trainer bij een topclub”, zo stelt Spaan, die bijval krijgt van Penning. “Vorig jaar had je ook al toen PSV geen penalty kreeg in de bekerwedstrijd tegen Feyenoord dagenlang drama. Dat is toch wel wonderlijk. Hij is een welbespraakte trainer, want hij kan heel goed praten. Ik denk dat hij een van de slimmere is van allemaal.”

Maar zaterdagavond, na de nederlaag tegen PSV, toonde Bosz zich dus van een andere kant. Niet alleen zijn frustraties richting Schreuder, maar ook zijn uitspraken over Tillman worden niet helemaal begrepen. “Ik vond het ook zwak dat hij zei dat hij niet verbaasd was over Tillman, want ‘hij weet dat hij dat in zich heeft’, of iets dergelijks zei hij. Stel hem dan niet op”, aldus Spaan. Frank Thomése is het daar helemaal mee eens. “Bosz maakte een fout door te zeggen dat er zes spelers zijn die op die positie kunnen spelen. Schouten is onmisbaar, dat weet iedereen. Zelfs bij het Nederlands elftal is hij onmisbaar, dat ziet iedereen. Maar Bosz zegt: nee hoor, ik heb er zes rondlopen die daar kunnen spelen. Maar dat is helemaal niet waar. Saibari kan daar niet spelen, Tillman kan daar niet spelen. Zelfs Veerman kan daar niet goed spelen”, aldus de auteur.

Had Bosz Tillman moeten wisselen?

Spaan zag Tillman op de plek van Schouten nog wel een sterke wedstrijd spelen tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. En hoewel Tillman in de topper tegen Ajax ‘op afstand goed werd bespeeld’ door Kian Fitz-Jim, constateerde Spaan ook in de Johan Cruijff ArenA dat Tillman een ‘heerlijke voetballer’ is om naar te kijken. De columnist is van mening dat Bosz had moeten ingrijpen. “Als Bosz zegt dat hij weet dat Tillman dat in zich heeft, dat hij balverlies lijdt op tien meter van zijn eigen doel vandaan, dan kun je dat dus eerder Bosz verwijten dan Tillman. Aan de andere kant: na zeventig minuten werd Fitz-Jim gewisseld voor Taylor. Taylor kwam kipfit binnen de lijnen. Had Bosz dan niet moeten overwegen om Tillman ook te wisselen? Want die Tillman werd natuurlijk voortdurend onder druk gezet, dus die was moe, evenals Fitz-Jim. En dan krijgt hij een beuk van Taylor in zijn rug en hoppa, daar ging hij struikelend en wel. Ik denk: conditie, dat hij het gewoon niet zo kon volhouden”, aldus Spaan.

Peter Bosz had Malik Tillman tegen Ajax vroegtijdig naar de kant moeten halen Laden... 68.1% Eens 31.9% Oneens 166 stemmen

