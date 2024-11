Opmerkelijke verklaring voor matig optreden Karsdorp: 'Bang om tegen Ajax te voetballen'

Wessel Penning, voormalig chef van de sportredactie van het Algemeen Dagblad en nu columnist voor dezelfde krant, komt twee dagen na de topper tussen Ajax en PSV met een opvallend geluid over . Karsdorp maakte een matige indruk in de Johan Cruijff ArenA en volgens Penning komt dat doordat de rechtsback van PSV van de generatie Feyenoord-spelers is die ‘altijd bang was om tegen Ajax te spelen’.

Karsdorp maakte tussen 2014 en 2017 onderdeel uit van de hoofdmacht van Feyenoord en keerde in de zomer van 2019 op huurbasis terug in Rotterdam-Zuid. Gedurende zijn eerste periode als rechtsback van Feyenoord speelde hij zes wedstrijden tegen Ajax. Feyenoord en Karsdorp wisten slechts één keer te winnen, dat was in het seizoen 2015/16 in de bekerwedstrijd in De Kuip (1-0 door een laat eigen doelpunt van Joël Veltman). In de Eredivisie kon Karsdorp met Feyenoord niet winnen van Ajax: drie keer werd er verloren, tweemaal eindigde De Klassieker onbeslist.

Karsdorp keerde afgelopen zaterdag als speler van PSV terug in de Johan Cruijff ArenA, een stadion waar hij zeker niet de beste herinneringen aan bewaart. Zo verloor Karsdorp met Feyenoord in het seizoen 2019/20 nog met 4-0 in Amsterdam. De eindstand stond toen al na 45 minuten op het scorebord. Met PSV is de vleugelverdediger er eveneens niet in geslaagd om te winnen. Ajax was zaterdag met 3-2 te sterk voor de regerend landskampioen. Meerdere PSV-spelers gaven niet thuis, waaronder Karsdorp, die in de eerste helft meerdere overtredingen nodig had en van geluk mocht spreken dat hij pas in de minuut 76 op de bon werd geslingerd.

'Karsdorp bang om tegen Ajax te spelen'

“Karsdorp is van de generatie Feyenoord-spelers die altijd bang was om tegen Ajax te spelen, die verloren altijd”, zo zegt Penning, bekend van de Willem & Wessel Podcast met Willem van Hanegem, in de Hard Gras Podcast. Volgens Penning nam Karsdorp dat gevoel zaterdag mee naar de Johan Cruijff ArenA. “Terwijl de kracht van PSV altijd was: geen angst in de ArenA.” Penning is sowieso niet onder de indruk van de Eindhovense achterhoede. “Nee, maar kijk even naar de verdediging van PSV. Op rechts Karsdorp, die kan goed voetballen maar niet verdedigen. In het midden Flamingo, dat is eigenlijk gewoon een middenvelder. Boscagli is natuurlijk een aardige speler en op links heb je Dams”, zo klinkt het.

Matteo Dams maakte onlangs nog een uitstekende indruk in de uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain, maar de jonge verdediger werd in de Johan Cruijff ArenA regelmatig wel heel makkelijk voorbijgelopen door Bertrand Traoré. Peter Bosz haalde Dams in de rust naar de kant, voor hem kwam Mauro Júnior. De Braziliaan verzorgde weliswaar de assist voor de 1-2 van Ivan Perisic, maar liet zich evenals zijn ‘voorganger’ kinderlijk eenvoudig te kijk zetten door Traoré in de aanloop naar de gelijkmaker van Kian Fitz-Jim. Volgens Penning deed echter vooral het gemis van Joey Veerman en Jerdy Schouten zich voelen. “Dat PSV matig speelde was dus niet heel onlogisch. Het is wel verwonderlijk dat het PSV nu al twee jaar niet lukt om een behoorlijke centrumverdediger te kopen”, aldus Penning.

