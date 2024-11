Wijffels stoort zich aan uitspraken PSV’ers: ‘In dat soort zinnen zit het seizoen van PSV’

PSV heeft moeite zichzelf op te laden voor de topwedstrijden, zo ziet Maarten Wijffels. Volgens de journalist van het Algemeen Dagblad spelen de Eindhovenaren op halve kracht tegen de mindere tegenstanders, waarna het er tegen de topteams niet uit wil komen.

PSV ging zaterdagavond onderuit op bezoek bij Ajax (3-2). Hoewel het pas het eerste puntverlies van de competitie was voor de ploeg van Peter Bosz, maakt Wijffels zich wel zorgen, zo stelt hij in de AD Voetbalpodcast. Wegens blessures van Joey Veerman en Jerdy Schouten vervult Malik Tillman de afgelopen weken rol van controleur op het middenveld. “Uit bij Paris Saint-Germain deed hij dat wel goed, alleen dan zegt hij na die wedstrijd dat hij het wel een saaie positie vindt”, herinnert de journalist zich. “Dat zag je ook wel een beetje terug in de ArenA, toch een beetje lange tanden leek het wel.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Perez ziet enorm verschil tijdens Ajax - PSV en pakt één speler hard aan: 'Toppunt van onkunde'

Volgens Wijffels is Tillman overigens niet de enige speler van PSV die vergelijkbare uitspraken heeft gedaan. “Veerman heeft al een keer geroepen dat het wachten is op de kansen die toch wel komen”, gaat hij verder. “In dat soort zinnetjes zit het seizoen van PSV. Op zestig procent winnen ze thuis wel van RKC en zo.” In de topwedstrijden is dat volgens Wijffels echter niet het geval.

LEES OOK: Serieuze waarschuwing voor PSV na verlies tegen Ajax: 'Dáár moeten ze zich druk om maken'

PSV wint geen topwedstrijden

De journalist van het AD benoemt vervolgens dat PSV dit seizoen vijf echte topwedstrijden heeft gespeeld. Afgelopen zaterdag tegen Ajax, aan het begin van het seizoen tegen Feyenoord in de Johan Cruijff Schaal (verlies na strafschoppen) en in de Champions League tegen Juventus (3-1 verlies), PSG (1-1) en Sporting Portugal (1-1). “Ze hebben niet één keer de volle winst gepakt. In die wedstrijden kom je er niet mee weg.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Bosz ziedend na nederlaag tegen Ajax: ‘Wat een geouwehoer, onzin!’

Peter Bosz is niet blij wanneer hij in gesprek met de NOS een vraag krijgt over de wedstrijd van PSV tegen Ajax.