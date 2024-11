Serieuze waarschuwing voor PSV na verlies tegen Ajax: 'Dáár moeten ze zich druk om maken'

PSV leed zaterdagavond op bezoek bij Ajax weliswaar pas de eerste competitienederlaag van dit seizoen, maar het was zeker niet de eerste keer deze jaargang dat de Eindhovenaren niet tot winst kwamen in een topwedstrijd. De formatie van coach Peter Bosz kon in de Champions League niet winnen van Juventus, Sporting Portugal en Paris Saint-Germain en moest in de strijd om de Johan Cruijff Schaal zijn meerdere erkennen in Feyenoord. Volgens Willem van Hanegem is dat iets waar ze zich in het Philips Stadion ‘druk’ om moeten maken.

PSV haalde dertig punten uit de eerste tien competitiewedstrijden, maar daarin was de tegenstand niet bepaald hoog. De regerend landskampioen speelde in de eerste tien speelrondes tegen achtereenvolgens RKC Waalwijk, Heracles Almelo, Almere City, Go Ahead Eagles, NEC, Fortuna Sittard, Willem II, Sparta Rotterdam, AZ en PEC Zwolle. PSV leek in de uitwedstrijd tegen AZ voor het eerst écht getest te worden in de Eredivisie, ware het niet dat de Alkmaarders al snel met een man minder op het veld kwamen te staan. In de Champions League ging het meteen mis: Juventus was duidelijk een paar maatjes te groot.

De Eindhovenaren slaagden er ook niet in om de duels met Sporting Portugal en PSG in een zege om te zetten, al is er met een punt in Parijs natuurlijk niets mis. Maar op bezoek bij Ajax stuitte de ploeg van Bosz voor de tweede keer dit seizoen in eigen land - na wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord - op serieuze weerstand en ging het opnieuw mis. Volgens Van Hanegem is dat geen verrassing. “Wat er vooral aan de hand is: PSV won niet van Feyenoord in de Johan Cruijff Schaal, niet van Ajax, niet van Juventus, Sporting Portugal en PSG. PSV won nog geen enkele wedstrijd met echte tegenstand. Dáár moeten ze zich druk om maken”, zo stelt De Kromme op de website van het Algemeen Dagblad.

Van Hanegem: PSV leek wel ‘verrast’

In de eerste maanden van het afgelopen seizoen werd na elke overwinning voor PSV in eigen land de vraag gesteld wanneer de ploeg nou écht een keer ‘getest’ zou gaan worden. Dat leek richting de winterstop te gaan gebeuren, met de zware uitwedstrijden tegen FC Twente en Feyenoord op het programma. Maar FC Twente werd eenvoudig aan de kant gezet en het duel in De Kuip resulteerde in een 1-2 overwinning. Van die overtuiging is dit seizoen, in ieder geval zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA, weinig sprake. “Bij PSV leken ze verrast. Ze hadden geen antwoord op Ajax, net als Feyenoord dat niet had. Het is bij beide clubs allemaal minder overtuigend dan vorig seizoen, bij Ajax is het juist andersom”, zo ziet Van Hanegem.

De voormalig voetballer ziet dat er bij PSV dit seizoen ‘ook altijd wel iets is’. “Met een tuchtzaak bij de KNVB, dat tenenkrommende gejammer over scheidsrechters, wijzen naar de tactiek van andere clubs en nu was de kritiek op de 3-2 ook allemaal maar onzin”, zo leest het. Volgens Van Hanegem is het kraakhelder dat PSV zich geen raad wist met het spel van Ajax. “Bosz vertelde twee dagen na De Klassieker dat hij het vreemd vond dat Feyenoord geen antwoord had op Ajax. Vervolgens komt hij met PSV twee keer op voorsprong in de ArenA en verliest hij ook gewoon. Ajax won verdiend van Feyenoord en had ook alle recht op de overwinning tegen PSV.” Van Hanegem denkt dat PSV en Feyenoord hun rivaal uit Amsterdam misschien wel ‘een tikkeltje’ hebben onderschat. “Ze hebben er zelf voor gezorgd dat ze in Amsterdam opeens weer over de landstitel mogen praten.”

