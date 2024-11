Driessen dankbaar voor Ajax na zeges op Feyenoord en PSV

Francesco Farioli heeft de Eredivisie gered, zo luidt het oordeel van Valentijn Driessen. Aan de bal ziet het er nog niet altijd zo uit zoals de journalist het graag ziet van Ajax, maar de resultaten kunnen hem zeker wel bekoren.

Ajax is bezig aan een goede fase. De afgelopen week werd er eerst in Rotterdam afgerekend met Feyenoord (0-2), om zaterdagavond in eigen huis foutloze koploper PSV de eerste dreun van het seizoen in eigen land te verkopen (3-2). Volgens Driessen is dat extra knap na de barslechte thuiswedstrijd tegen Willem II (1-0) van vorige week. “Zes dagen na die wanvertoning, toen Farioli en zijn spelers het gedachtegoed van Ajax op alle fronten verkrachtten, volgde een reset met in de afgelopen vier dagen overwinningen tegen Feyenoord en PSV tot gevolg”, schrijft hij in De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Farioli krijgt foto te zien: 'Wat probeer je mij te laten zeggen?'

De journalist is van mening dat Ajax hiermee de competitie heeft ‘gered’. “Want bij een zege in Amsterdam zou het gat tussen landskampioen PSV en de concurrentie zijn gegroeid tot minimaal acht punten en was het aftellen naar de tweede landstitel op rij voor Peter Bosz.” Naast de wedstrijden tegen landskampioen PSV en nummer twee van vorig seizoen Feyenoord, gaat Ajax volgende week op bezoek bij de nummer drie van afgelopen voetbaljaargang, FC Twente, wat een topclub nooit eerder deed binnen tien dagen in de Eredivisie. “Ajax’ resultaten tijdens deze ongekend zware reeks zal de Ajacieden zo een boost geven dat het gevoel van onoverwinnelijkheid tot iets heel moois kan leiden in de Johan Cruijff ArenA.” Volgens Driessen is een ploeg die Feyenoord en PSV kan verslaan het aan zichzelf verplicht mee te doen om de titel.

LEES OOK: Van Gangelen staat plotseling op en richt zich tot eenzame Ajax-fan in ESPN-studio

Probleem op middenveld bij PSV

Dat Ajax wist te winnen van PSV, heeft volgens Driessen ook veel te maken met het feit dat Joey Veerman en Jerdy Schouten beiden ontbraken met blessures. “Weliswaar staan er goede vervangers van de afwezige basismiddenvelders. Alleen ontbreken in zo’n geval vervangers op de bank als Malik Tillman en Ismael Saibari niet thuisgeven, zoals in de Johan Cruijff ArenA.” Tillman vervult momenteel de rol van controleur, wat hij volgens de journalist niet is. “Tot dusver maskeerde Tillman dat redelijk met zijn ploeg, maar in Amsterdam ging het tweemaal fout met één tegentreffer, de winnende van Mike Godts tot gevolg. Na een geweldige foutloze reeks blijkt PSV te kloppen, heeft Ajax bewezen.” Toch zal Farioli nog één horde moeten nemen om het ‘masterplan’ te voltooien: winnen in Enschede van FC Twente.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Milan van Dongen stelt Jordan Henderson tamelijk bizarre vraag

De middenvelder van Ajax moet lachen in zijn interview na de wedstrijd tegen PSV.