Stewart: ‘Kans dat hij volgend jaar nog bij PSV speelt, is niet groot’

Earnest Stewart gaat ervan uit dat komende zomer vertrekt bij PSV. De verdediger loopt aan het einde van het seizoen uit zijn contract en zou graag de stap naar een topcompetitie maken.

Bij Goedemorgen Eredivisie krijgt Stewart de vraag hoe groot hij de kans acht dat PSV ook volgend seizoen kan beschikken over Boscagli. “Die schat ik niet zo hoog in”, is de technisch directeur van de Eindhovenaren duidelijk. “Tijdens de transferperiode was er natuurlijk interesse voor hem en hebben wij hem niet laten gaan”, doelt Stewart op de mislukte overstap naar Brighton & Hove Albion, die Boscagli zelf wel zag zitten.

LEES OOK: Noa Lang komt met Instagram-post over zijn doelpuntviering

Artikel gaat verder onder video

“Vervolgens ontstaat er altijd wat. Als je dan nog maar een half jaar op je contract hebt, kun je je voorstellen dat je de volgende stap zou willen nemen”, legt de bestuurder uit. Boscagli heeft ook de droom om ooit geselecteerd te worden voor de Franse nationale ploeg. “Hij heeft het geloof dat dat misschien bij een andere club zou kunnen. De wonderen zijn de wereld nog niet uit, maar de kans dat hij volgend jaar nog bij PSV speelt, is niet groot.”

LEES OOK: Hans Kraay: ‘Ik sluit niet uit dat Arne Slot met veertig miljoen euro aanklopt bij PSV’

Verkoop in januari

Over het feit of er nog steeds gesprekken gaande zijn met Boscagli, is Stewart duidelijk. “Dat staat wel op een laag pitje nu.” Of PSV bereid is Boscagli in januari al van de hand te doen? “Ik kan me niet voorstellen dat, als iemand een half jaar heeft, het ons dusdanig zou verleiden dat te doen. Voor ons is kampioen worden en Champions League halen de achterkant daarvan.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Supertrio' neemt PSV bij de hand: één speler maakt 'nóg meer indruk' dan Tillman en Lang

Volgens het Eindhovens Dagblad nam een supertrio PSV tegen FC Twente bij de hand.