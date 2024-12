'Supertrio' neemt PSV bij de hand: één speler maakt 'nóg meer indruk' dan Tillman en Lang

PSV bewees afgelopen zondag met een 2-5 overwinning bij FC Utrecht al in topvorm te verkeren, maar deed er vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen FC Twente nog een paar schepjes bovenop. De Tukkers openden weliswaar nog vroeg de score, maar de formatie van coach Peter Bosz raakte geen moment in de war door de achterstand en boekte een afgetekende 6-1 overwinning. Volgens het Eindhovens Dagblad nam het supertrio , en de Eindhovenaren tegen FC Twente bij de hand.

Bosz voerde ten opzichte van het duel met FC Utrecht een aantal wijzigingen door. Zo begonnen Luuk de Jong en Guus Til op de bank. Als zij om zich heen keken, zagen ze ook Ivan Perisic, Rick Karsdorp, Joey Veerman, Hirving Lozano en de weer fitte Jerdy Schouten aan de kant zitten. “De bank van PSV oogde tegen FC Twente op sommige plekken misschien nog wel sterker dan de basisploeg, maar daarin zaten ook meerdere spelers die uitstekend voor de dag kwamen”, zo schrijft clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. “Noa Lang begon niet bijster sterk aan de wedstrijd tegen FC Twente, maar bracht wel de belangrijke kentering die PSV uiteindelijk naar een hele dikke zege zou leiden.”

Lang begint het miljoenenbedrag dat PSV in de zomer van 2023 voor hem betaalde nu eindelijk écht terug te betalen. De aanvaller ging vorig jaar al voortvarend van start in Eindhoven, maar door blessures zou hij geen groot aandeel in de landstitel hebben. Lang is momenteel topfit én belangrijk voor zijn ploeg. Volgens Elfrink waren Ismael Saibari, Malik Tillman en Lang de absolute uitblinkers tegen FC Twente. “De meest pure offensieve pion van het trio is natuurlijk Lang, die helemaal niet sterk aan de wedstrijd begon en een paar missers noteerde. De aanvaller kan twee passes slecht geven of een keer niet omschakelen, maar raakt dan niet van de leg. Zijn aanvallende kwaliteiten zijn een van de redenen waarom PSV op dit moment onbedreigd koploper in de Eredivisie is en de wintertitel al binnen heeft”, zo stelt Elfrink.

Tillman steekt eveneens in bloedvorm. De Amerikaan was anderhalve week geleden nog tweemaal trefzeker tegen Shakhtar Donetsk en had daarmee een behoorlijk aandeel in de historische comeback in de Champions League. Tegen FC Twente was het opnieuw raak. “De op het eerste gezicht wat slungelig ogende Amerikaan is een ware technicus die dit seizoen ook heeft geleerd wat poetsen is en zelfs als meest teruggetrokken middenvelder in topwedstrijden leverde.” Complimenten zijn er ook voor Saibari, die PSV na zijn hoofdrol tegen FC Utrecht opnieuw op sleeptouw nam. “De man die vrijdagavond nóg meer indruk maakte, was Saibari. De combinatie van kracht en finesse maakt hem in de Eredivisie tot een uitblinker en met twee goals was de Marokkaans international de man van de wedstrijd. Met een beetje meer geluk had een hattrick op het bord gestaan, maar de lat stond dat succes in de weg”, zo zag Elfrink.

‘PSV wil kampioen worden met spectaculair voetbal en grote zeges’

Volgens de clubwatcher liet PSV er tegen FC Twente ‘geen enkel misverstand’ over bestaan dat het dit seizoen opnieuw kampioen wil worden en die titel wil pakken ‘met spectaculair vpoetbal en grote zeges’. “De nummer vijf van de Eredivisie leek vooraf toch een taaie kluif en een ploeg die de Eindhovenaren pijn zou kunnen doen, maar niets bleek minder waar. PSV had ondanks de snelle tegenslag geen kind aan FC Twente en is in Nederland voorlopig noiet te stoppen. De brigade van Bosz wil al voor de winterstop zoveel mogelijk afstand nemen van de rest, ook om in de winter de rust te kunnen bewaren”, zo leest het. PSV speelt nog vier wedstrijden tot de winterstop. Dinsdag wacht het uitduel met Brest in de Champions League, daarna staan er nog ontmoetingen met sc Heerenveen (uit), Koninklijke HFC (KNVB-beker, thuis) en Feyenoord (thuis) op het programma.

