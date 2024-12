Noa Lang komt met Instagram-post over zijn doelpuntviering

is op Instagram teruggekomen op zijn doelpuntviering tegen FC Twente (6-1). De linksbuiten van PSV imiteerde de populaire internetmeme ‘Chill Guy’.

"When they hate you a lot but you’re just a chill guy", schrijft Lang op Instagram. Vertaald: "Wanneer ze je flink haten, maar je gewoon een chille gast bent." Hij plaatst daarbij een foto van zijn doelpuntviering en een video van de treffer.

De PSV-ster trok in de twintigste minuut van de wedstrijd vanaf de linkerkant van het veld naar binnen en verschalkte doelman Przemysław Tyton uiteindelijk met een schot in de korte hoek. Het juichen van de vleugelaanvaller viel vervolgens op.

Lang stak zijn beide handen in zijn broekje en bleef zeer koel staan. Hij kreeg daarbij gezelschap van ploeggenoot Johan Bakayoko, die eenzelfde pose aannam.

Het juichen van Lang en Bakayoko was een referentie aan de populaire internetmeme Chill Guy. Chill Guy is een fictief internetkarakter, zijnde een hond, en onder meer een prominente figuur in de cryptomarkt.

Het idee achter Chill Guy is dat er vaak geen kwaadaardige bedoelingen zitten achter het gedrag van een persoon, ondanks dat soms anders wordt vermoed.

Lang over meningen buitenwereld

Lang is zich ervan bewust dat de buitenwereld uiteenlopende meningen over hem heeft, maar hij lijkt ook niet universeel geliefd te willen worden. "Als iedereen je aardig vindt, heb je een serieus probleem", staat immers bovenaan zijn profiel.

