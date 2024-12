Peter Bosz laat negatief geluid horen over Noa Lang na galavoorstelling PSV

blonk vrijdagavond uit bij PSV in de thuiswedstrijd tegen FC Twente (6-1 overwinning). Desondanks is trainer Peter Bosz na afloop kritisch op de vleugelaanvaller van de Eindhovenaren.

Lang was tegen FC Twente goed voor een doelpunt en twee assists. De linksbuiten gaf na afloop voor de camera van ESPN ontzettend hoog op over zichzelf. Over de manier waarop hij de 3-1 van Ismael Saibari voorbereidde, zei hij tegenover verslaggever Vincent Schildkamp ‘dat je dat niet vaak in Nederland ziet’.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Noa Lang draait volledig door bij PSV - FC Twente

Schildkamp confronteerde Bosz even later met die woorden van Lang. “Hij begon heel slecht. Dat zie je ook niet vaak, dat hij zo slecht, met zoveel balverlies, aan de wedstrijd begint”, reageerde Bosz kritisch. “En dan maakt hij toch weer de gelijkmaker… Dat is best wel bijzonder, want tot dat moment had hij volgens mij weinig ballen naar de goede kleur gespeeld.”

De assist van Lang bij de 3-1 van Saibari was van grote schoonheid. De dribbelaar werd in de slotfase van de eerste helft net buiten de zestien met de rug naar het doel toe aangespeeld door Saibari. De linksbuiten nam de bal aan en stuurde Saibari vervolgens de diepte in met een briljante hakbal. De Marokkaans international schoot vervolgens raak via een verdediger van FC Twente.