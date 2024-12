Bosz genadeloos naar eigen ploeg: ‘Vond het he-le-maal niks’

Peter Bosz is zeer ontevreden met het spel van PSV op bezoek bij Stade Brest (1-0). De oefenmeester geeft aan zijn spelers iedere dag voor onderschatting te waarschuwen en is zelfs van mening dat het de slechtste wedstrijd van PSV sinds zijn komst is geweest.

PSV wist dinsdagavond geen potten te breken in Noord-Frankrijk. Op bezoek bij Stade Brest werd met 1-0 verloren, terwijl afgelopen weekend nog met ruime cijfers werd gewonnen van FC Twente (6-1). Op de persconferentie na het duel krijgt Bosz de vraag in hoeverre PSV het deksel nu op de neus heeft gekregen.

“Hier waarschuw ik iedere dag voor”, begint de oefenmeester. “Ik heb het gisteren op de persconferentie er ook over gehad, omdat je weet dat het altijd kan gebeuren.” Bosz is dan ook niet te spreken over de inzet van zijn ploeg. “Je werkt met elkaar een jaar keihard om Champions League te spelen, dat heb ik vandaag niet teruggezien.” De tegenstander van dinsdag was volgens Bosz een stuk gretiger. “Met minder kwaliteiten dan wij hebben, vind ik, hebben ze het vandaag verdiend om te winnen.”

Slechtste wedstrijd onder Bosz

Of het ook de slechtste wedstrijd van PSV is van dit seizoen? Daar doet Bosz nog een schepje bovenop. “Van sinds ik bij PSV ben, durf ik wel te zeggen. Ik vond het he-le-maal niks”, is hij hard voor zijn ploeg.

De supporters van PSV kunnen zich voorbereiden op in ieder geval twee transfers.