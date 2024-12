Marciano Vink wijst naar Peter Bosz na nederlaag PSV tegen Stade Brest

Peter Bosz had dinsdagavond binnen de lijnen moeten brengen bij de wedstrijd tussen Stade Brest en PSV (1-0), zo stelt Marciano Vink. Volgens de analist had de controleur ervoor kunnen zorgen om de Eindhovenaren rustiger te krijgen aan de bal.

PSV had dinsdagavond de nodige moeite op bezoek bij Stade Brest. De koploper had het lastig aan de bal en wist niet goed de rust te bewaren. Volgens Vink had Bosz er dan ook goed aan gedaan Schouten te laten invallen, zo stelt hij bij Voetbalpraat. “Dit is zo’n wedstrijd waarin je wil dat Boscagli niet het middenveld indribbelt. Nu had je iemand nodig op het middenveld die Saibari en Tillman wat rustiger ondersteunt.” Daar slaagde Mauro Júnior, die als controleur begon, niet in volgens de analist.

“Dit was echt zo’n wedstrijd waarin je een bepaalde rust nodig hebt die Mauro niet kan brengen”, gaat Vink verder. Waar Saibari dat normaal wel kan, slaagde ook hij hier dinsdag niet in. “Als hij niet in de wedstrijd zit, brengt hij het ook niet en moet hij daarin zijn risico’s nemen.” Kees Luijckx stelt vervolgens dat Joey Veerman, die wel mocht invullen, de kwaliteiten heeft om die rol op zich te nemen.

Vink is het daarin niet eens met Luijckx. “Ik vind Veerman een creatievere speler dan Schouten. Schouten is een type die die positie in zo’n wedstrijd beter invult dan Veerman”, legt hij uit. Desondanks vond Anco Jansen Veerman nog best goed invallen. “Hij speelde nog wel naar de goede kleur, in ieder geval.”

