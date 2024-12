Peter Bosz geeft PSV-speler gigantische uitbrander op het veld

Peter Bosz is dinsdagavond in de openingsfase van Brest - PSV langs de zijlijn tekeergegaan tegen een van zijn spelers. leek het slachtoffer van de woede-uitbarsting van de coach van de Eindhovenaren.

In de zestiende minuut van de wedstrijd probeerde PSV aan de rechterkant van het veld op te bouwen via Rick Karsdorp. De rechtsback zocht de optie vooruit, maar zowel Luuk de Jong als Bakayoko was voorin niet aanspeelbaar. Karsdorp koos er daarom voor de bal terug te spelen op Ryan Flamingo, hetgeen aan de zijlijn meteen tot een reactie van Bosz leidde.

Flamingo liet de bal vervolgens door een matige aanname over de zijlijn lopen, waardoor Brest mocht ingooien. Op dat moment was op televisie goed en luid geschreeuw van Bosz te horen. Te zien was hoe Bakaoyko vervolgens meteen contact zocht met de oefenmeester, die boos riep dat de Belgische rechtsbuiten ‘moet wegwijzen’ en ‘stilstaat’.

“Hij is laaiend, Peter Bosz”, reageerde Albert Mantingh in zijn liveverslag bij Ziggo Sport op de woede-uitbarsting van de PSV-trainer. Op dat moment was er overigens nog niet gescoord.

