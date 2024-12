Dramatisch nieuws voor PSV na uur tegen Stade Brest

Een forse tegenvaller voor PSV na ruim een uur voetballen tegen Stade Brest. Malik Tilman ontving zijn derde gele kaart van het lopende Champions League-seizoen en is daardoor geschorst voor de ontmoeting van volgende maand tegen Rode Ster Belgrado.

De wedstrijd tegen Stade Brest verloopt voor PSV uiterst moeizaam. De Eindhovenaren keken bij rust tegen een 1-0 achterstand aan door een doelpunt van Julien Le Cardinal en slaagden er in het eerste gedeelte van het tweede bedrijf nog niet in een gelijkmaker te forceren.

In de 64ste minuut volgde een nieuwe tegenvaller voor PSV: Tilman vergreep zich aan een tegenstander en werd op de bon geslingerd door scheidsrechter José María Sánchez Martínez. Het betekende voor de Amerikaanse middenvelder zijn derde gele kaart in van het huidige Champions League-seizoen. Daardoor is hij geschorst voor de voorlaatste wedstrijd van de competitiefase, op 21 januari uit bij Rode Ster Belgrado. Trainer Peter Bosz kan dan ook niet beschikken over linksback Matteo Dams, die in de eerste helft al zijn derde gele kaart dit seizoen ontving.

